Нефтегазовые доходы бюджета России за январь – февраль 2023 года составили 947 миллиардов рублей, снизившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом свидетельствует отчет министерства финансов страны-агрессоры. 24 Канал. Падение нефтегазовых доходов России связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа.

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Доходы бюджета в начале года снизились на 25%, составив 3,163 триллиона рублей, а расходы увеличились на 52% – до 5,744 триллиона рублей,

– указано в отчете.

Отмечают, что расходы России на госзакупки в январе – феврале 2023 года составили 2,074 триллиона рублей, тогда как за этот период прошлого года на госзакупки было потрачено 654 миллиарда рублей.

Почему упала цена на российский газ

После вступления в силу нефтяных санкций ЕС, запрещающих большинство импорта российского сырья морским путем, а страны G7 наложили на цены ограничения, цена нефти марки Urals существенно снизилась.

Urals торгуется на бирже по 59,89 доллара за баррель, а нефть маки Brent – по 85,44 доллара за баррель.

Отметим, что свой бюджет в год Россия планировала с учетом цены Urals на уровне более 70 долларов за баррель.

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