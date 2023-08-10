Доходы украинского бюджета могут вырасти на 35% при разблокировании портов, – эксперт

Украинские порты нужно разблокировать не только для зерновых культур, но и для продукции других отраслей. Экономический эффект для страны будет при этом измеряться миллиардами долларов.

Об этом сообщил президент ICC в Украине Владимир Щелкунов. Детали его заявления – рассказываем в материале.

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Украинский бюджет может пополниться на 35% при разблокировании портов

По словам эксперта, если удастся разблокировать порты, Украина сможет обогатить бюджет на 35%. Однако это при условии, что экспорт станет доступен не только зерну, но и другой продукции.

Разблокировка портов станет крайне благоприятным событием для пяти разных отраслей, которые из-за полномасштабного вторжения потеряли свои мощности. В то же время, экономический эффект от этого может измеряться миллиардами долларов.

У нас страдают мощные отрасли, такие как металлургия, горнообогатительная и так далее, и так далее. Потому что, когда будет выполнено это, как мы его назовем "соглашение" или договоренность о разблокировании портов, конвои и так далее, и так далее, тогда будут работать все отрасли. Мы ведь не можем зациклиться на зерне, а остальным тогда что делать? Они и так страдают, работают на 35%, кто на 55%,

– объяснил эксперт.

Разблокировка портов – вполне реальный сценарий

Владимир Щелкунов отмечает, что штаб-квартира в Париже поддержала украинскую инициативу по полной разблокировке портов. Речь идет об установлении определенных конвоев, подчиняющихся ООН или странам, заинтересованным в разблокировании Черного моря, а также страховании судов, которые будут работать.

Для этого нужна непосредственно добрая воля и оперативность всех, кто понимает, что, как сказал мой коллега, предыдущего формата априори не может быть. Он абсурдно будет смотреться, его нет, не существует,

– констатировал эксперт.

К слову, ранее руководитель Центра политического анализа Владимир Головко тоже заявлял, что разблокирование всех портов окажет значительный эффект на экономику Украины. По его подсчетам, это может дать до 18 – 20 миллиардов долларов.

Блокировка морских портов в значительной степени истощает украинскую экономику. Это, в свою очередь, негативно влияет на обороноспособность страны.

Если истощается экономика, истощается и финансирование сектора безопасности, потому что мы знаем, что нам помогают наши западные партнеры, но эти средства не должны идти на оборону. То есть оборону финансирует украинский народ, украинский бизнес за счет своих налогов,

– сказал Владимир Головко.