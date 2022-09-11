Депутаты в россии просят госдуму отстранить путина: Фегин озвучил перспективы

Ряд российских депутатов требуют отставки владимира путина. Они недовольны теми последствиями, с которыми россия столкнулась из-за войны в Украине.

Соответствующие обращения от депутатов 2 муниципальных советов из Санкт-Петербурга и Москвы очень рискованны. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Эти люди шутят с огнем"

По его словам, требования отстранить путина раздаются в первую очередь от местных депутатов, особенно молодых людей с оппозиционной позицией.

Это важный и решительный шаг. Мы знаем, как власть на это реагирует. Эти люди шутят с огнем,

– подчеркнул Фейгин.

Правозащитник убежден, что смельчаков будет ждать наказание.

"Их уже наказывают в административном порядке. Я не исключаю, что дойдет до уголовных дел ", – сказал он.

Какие последствия будут иметь призывы

В то же время, по мнению Фейгина, призывы об отставке путина не будут иметь никаких последствий.

Говорить о том, что это во что-то выльется, пока раньше времени. Мы уже видели подобные случаи и ни к чему это не привело. Для масштабной кампании этого явно недостаточно,

– отметил он.

Правозащитник добавил, что эта информация умалчивается в россии. А инициативные депутаты после очередных выборов могут уже не попасть в местные советы.

Что нужно для отстранения путина от власти

По словам Фейгина, нужно, чтобы отставки путина требовали на других уровнях.

"Надо, чтобы было не 2 совета, а 100. Или, например, если бы вышел глава российского правительства мишустин и сказал путину: "Вы делаете что-то не то. Вы засиделись и вам время на пенсию". Тогда это оказало бы какое-то влияние", – сказал правозащитник.

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