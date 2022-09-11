Депутаты в россии просят госдуму отстранить путина: Фегин озвучил перспективы
Ряд российских депутатов требуют отставки владимира путина. Они недовольны теми последствиями, с которыми россия столкнулась из-за войны в Украине.
Соответствующие обращения от депутатов 2 муниципальных советов из Санкт-Петербурга и Москвы очень рискованны. Такое мнение 24 каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин.
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"Эти люди шутят с огнем"
По его словам, требования отстранить путина раздаются в первую очередь от местных депутатов, особенно молодых людей с оппозиционной позицией.
Это важный и решительный шаг. Мы знаем, как власть на это реагирует. Эти люди шутят с огнем,
– подчеркнул Фейгин.
Правозащитник убежден, что смельчаков будет ждать наказание.
"Их уже наказывают в административном порядке. Я не исключаю, что дойдет до уголовных дел ", – сказал он.
Какие последствия будут иметь призывы
В то же время, по мнению Фейгина, призывы об отставке путина не будут иметь никаких последствий.
Говорить о том, что это во что-то выльется, пока раньше времени. Мы уже видели подобные случаи и ни к чему это не привело. Для масштабной кампании этого явно недостаточно,
– отметил он.
Правозащитник добавил, что эта информация умалчивается в россии. А инициативные депутаты после очередных выборов могут уже не попасть в местные советы.
Что нужно для отстранения путина от власти
По словам Фейгина, нужно, чтобы отставки путина требовали на других уровнях.
"Надо, чтобы было не 2 совета, а 100. Или, например, если бы вышел глава российского правительства мишустин и сказал путину: "Вы делаете что-то не то. Вы засиделись и вам время на пенсию". Тогда это оказало бы какое-то влияние", – сказал правозащитник.
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В россии требуют отставки путина: что известно
- Российские депутаты из Санкт-Петербурга обратились в госдуму с требованием отстранить кремлевского диктатора от власти "в связи с государственной изменой". Петербургские депутаты мотивировали это тем, что решение президента о начале "специальной военной операции" наносит ущерб безопасности России и ее граждан.
- Депутаты муниципального совета Ломоносовского района Москвы также выразили свое недовольство политикой путина. В документе говорится, что в России пора освободить место "людям с новыми силами и идеями".
- Экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак предположил, что эти заявления могут быть полностью спланированы. По его мнению, таким образом, кто-то в России может тестировать возможность смены власти, проверять, как отреагирует нынешний режим и его карательная машина.