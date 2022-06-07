Доказано ЕС: почему российское ТВ – это пропаганда

Мелочь, но полезно. В шестой пакет санкций вошел запрет трансляции в ЕС каналов Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International.

Кроме них там пока были только "Раша Тудей" и "Спутник". Также добавили запрет размещать на этих каналах рекламу (ТВ или онлайн).

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ЕС провел большую работу

Если вам когда-нибудь придется отвечать на упреки типа "а вы докажите, что это пропаганда" и "это наступление на свободу слова", ссылайтесь не на собственное заангажированное мнение, а на официальное заключение ЕС, принятое единогласно всеми странами-членами.

На широкую массу, это, конечно, не будет влиять, но в профессиональных дискуссиях с европейскими интеллектуалами у вас будет на один аргумент больше.

А именно, в решении ЕС о шестом пакете санкций есть следующие ответы:

Это пропаганда.

Своей пропагандой Россия неоднократно и постоянно вмешивалась в избирательный процесс в ЕС с целью усиления российской стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и стран-членов.

Россия использует пропаганду, чтобы оправдать и поддержать свою агрессию против Украины, при этом серьезно извращая факты и манипулируя ими.

Право на свободу слова обеспечивается тем, что у российских пропагандистов остается возможность вести другую деятельность в ЕС, в частности, брать интервью. Транслировать – нет.

нет. Эти ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию против Украины и свою пропагандистскую деятельность против ЕС и стран-членов.