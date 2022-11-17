Доказательства были заранее: как в свободном Херсоне обнаруживают коллаборантов

Работа по поиску и выявлению коллаборантов продолжается, этим занимаются правоохранители. Иногда очень трудно, потому что одно дело – знать, чем занимался человек, а другое – доказать.

Об этом 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он также отметил, что мы живем в правовом государстве, потому все наши правоохранительные органы действуют исключительно в правовом поле.

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В настоящее время идет сбор доказательств, если их достаточно – открываем уголовное производство. Но это очень сложно, в городе очень много проблем, а еще и поиск коллаборантов – и без того усложняет процесс,

– говорит Соболевский.

Но, по его словам, доказательства были собраны заранее относительно большого количества людей, поэтому эта работа продолжается.

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Сколько населенных пунктов уже уволили Силы обороны

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов отметил, что на Юге в рамках контрнаступательной операции уже удалось уволить 198 населенных пунктов. Если говорить о площади, то российских захватчиков прогнали с 5580 квадратных километров территории нашей страны.

Громов добавил, что противник после отступления с правобережной части Херсона восстанавливает свои войска и боеспособность. Подразделения, которые можно использовать в боях, оккупанты опрокидывают на другие направления. Прежде говорится о Донецкой области. В то же время, никто не исключает, что усилят свои группировки захватчики и на Запорожском, и на Луганском направлениях.