Доказательства правдивости резни в Буче потребовал предоставить Орбан, – СМИ

Пророссийский Виктор Орбан поставил под вопрос зверства российской армии в Буче. Он потребовал, чтобы Украина предоставила доказательства, что трупы гражданских на улицах не постановка.

Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на собственные источники. Больше деталей пока неизвестно.

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В интервью немецкому изданию президент Владимир Зеленский рассказал, что глава правительства одной страны Евросоюза требовал доказательств правдивости убийств украинцев в Буче. Однако глава государства не уточнил, кто именно обращался с таким требованием.

Добавим, что Орбан известен своей пророссийской позицией. Министерство иностранных дел Украины упрекнуло Венгрию в том, что она не признала ответственность России за убийства мирных жителей Киевщины.

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