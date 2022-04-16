Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в эфире общенационального телемарафона, сообщает 24 канал.
К теме Делаем все для спасения людей в Мариуполе, – Зеленский провел встречу с силовым блоком
По его словам, доказательствами в будущих международных уголовных делах будут служить видео, которые сделали мирные жители и журналисты.
В то же время, к расследованию военных преступлений россиян, в частности в Киевской области, приобщаются иностранные партнеры Украины.
В Мариуполе не только дистанционная фиксация (военных преступлений – 24 канал). Идет кропотливая работа, в том числе тех, кто по роду своей службы должен этим заниматься. Доказательства собирают. Их фиксируют,
– рассказал Вениславский.
Следует заметить, что Россия пытается уничтожить доказательства военных преступлений, совершенных в Мариуполе. Оккупанты начали эксгумацию тел местных жителей, похороненных во дворах. Куда оккупанты направляют тела погибших – неизвестно.
К теме – российские оккупанты сломали жизнь людей на Киевщине: смотрите видео