Про це заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє 24 канал.

До теми Робимо все для порятунку людей у Маріуполі, – Зеленський провів зустріч із силовим блоком

За його словами, доказами у майбутніх міжнародних кримінальних справах також слугуватимуть відео, які зробили мирні жителі та журналісти.

Водночас до розслідування воєнних злочинів росіян, зокрема у Київській області, долучаються іноземні партнери України.

У Маріуполі не лише дистанційна фіксація (воєнних злочинів – 24 канал). Триває кропітка робота, зокрема тих, хто за родом своєї служби має цим займатися. Докази збирають. Їх фіксують,

– розповів Веніславський.

Варто зауважити, що Росія намагається знищити докази воєнних злочинів, які скоїла у Маріуполі. Окупанти розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, яких поховали у дворах. Куди окупанти направляють тіла загиблих – невідомо.

До теми – російські окупанти зламали життя людей на Київщині: дивіться відео