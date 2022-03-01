Докажите, что вы с нами, – Зеленский в обращении к Европарламенту

Владимир Зеленский обратился к Европарменту. Он описал все ужасы, которые происходят в нашем государстве из-за вторжения российских захватчиков.

Отметим, что 1 марта в Европарламенте готовятся принять резолюцию, в которой будет план по предоставлению Украине статуса "кандидат в члены ЕС", пишет 24 канал.

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Зеленский: ЕС с Украиной будет крепче

"Без вас Украина будет одинокой. Мы доказали свою силу. Доказали, что мы по меньшей мере такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами. Докажите, что вы нас не отпускаете. Докажите, что вы европейцы. И тогда жизнь победит смерть", – призвал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинцы – очень мотивированный народ. Ведь борется за свои права – свободу и жизнь, а сейчас – за выживание. "Мы боремся, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС точно будет крепче", – подчеркнул он.

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