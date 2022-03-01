Зазначимо, що 1 березня у Європарламенті готуються ухвалити резолюцію, в якій буде план щодо надання Україні статусу "кандидат у члени ЄС", пише 24 канал.

Більше тут Володимир Зеленський виступив із промовою на засіданні Європарламенту

Зеленський: ЄС з Україною буде міцнішим

"Без вас Україна буде самотньою. Ми довели свою силу. Довели, що ми щонайменше такі ж, як ви. Доведіть, що ви разом з нами. Доведіть, що ви нас не відпускаєте. Доведіть, що ви європейці. І тоді життя переможе смерть", – закликав Зеленський.

Президент наголосив, що українці – дуже вмотивований народ. Адже бореться за свої права – свободу та життя, а зараз – за виживання. "Ми боремося, щоб бути рівноправними членами Європи. Вважаю, що сьогодні ми усі показуємо, що ми такі є. З нами ЄС точно буде міцніший", – підкреслив він.

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