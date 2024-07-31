Скорее всего, это фейк. Впрочем, почему он появился именно сейчас и указана дата 1 ноября. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян.

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Почему не надо верить этому документу

В России большое количество фейков. С утра до ночи появляются подобные документы, где написаны несусветные вещи.

Поскольку логика людей примитивна, то эта наглядность сейчас является главным источником информации и доказательной базы. Количество людей, которые поверили этому документу, невероятное и только те, кто изображают из себя аналитиков говорят, что так быть не может, ведь Советский Союз никогда не оставляет материальных следов своих преступлений.

Почему навсегда засекречены все архивы о "счастливой" советской жизни, или Второй мировой войне? И тут вдруг появляется документ, где черным по белому написано. В России так не бывает никогда,

– заметил ведущий канала Ходорковский Live.

Что на самом деле остановит войну

Однако война действительно имеет тенденцию к завершению. То, как заговорили с разными словами и интонациями, с разной степенью убедительности о неизбежных переговорах свидетельствует о повороте в эту сторону.

Несколько месяцев назад о переговорах не было и речи. Обе стороны давали понять, что у них будет война до победного конца. Однако теперь, не теряя лица, эти же обе стороны говорят, что надо договариваться.

Переговоры прежде всего нужны Путину, ведь у него патовая ситуация и непонятно, что делать дальше. Диктатор вынужден идти на реформы. Он не случайно уничтожает министерство обороны и посадил нового человека,

– сказал Асланян.

По его словам, у российского президента неизбежно желание перемирия, но не остановки войны. Путин ни в коем случае не имеет в виду, что война завершится и будет поставлена точка.

Путин не остановится. Остановить эту войну может разве что смерть диктатора. Сейчас у нас есть только бумажка, на которой написана мечта, – с 1 ноября было бы хорошо завершить войну,

– добавил ведущий канала Ходорковский Live.

В то же время помощник Путина, экс-секретарь Совбеза России Николай Патрушев высказался относительно переговоров. По его словам, заявление Украины и Запада о переговорах это тактические уловки. По его мнению, оно используется для передышки, поскольку Россия имеет преимущества в войне. Впрочем, реальных шагов по переговорам Украина якобы не делает.