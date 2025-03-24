Долги обанкротившихся банков перед вкладчиками будут признаваться автоматически. Такая норма содержится в законопроекте №13007 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал на сайте Цензор.Нет.

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Действующая редакция закона о системе гарантирования вкладов предусматривает, что после завершения военного положения средства по вкладам граждан сверх гарантированной суммы возвращаются вкладчикам как кредиторские требования в порядке очередности. Для этого не позднее 30 дней после публикации соответствующего объявления вкладчики должны заявить о своих требованиях. Зато согласно законопроекту №13007 требования всех физлиц по вкладам, кроме связанных с банком, будут признаны автоматически.

Также в проекте №13007 предлагается расширить возможности кредиторов получить деньги. Если средства не были получены за время ликвидации банка, то есть в течение трех лет, обратиться за такими невостребованными средствами можно будет непосредственно в Фонд гарантирования вкладов еще в течение трех лет.

В то же время сам срок ликвидационной процедуры банка, если определенное его имущество передано Силам Обороны, в период действия военного положения может быть продлен.

Законопроект также направлен на повышение уровня защиты вкладчиков и других кредиторов банков в процессе их вывода с рынка и ликвидации, а также на внедрение современных международных практик, направленных на обеспечение устойчивости финансовой системы Украины,

- объяснили в НБУ.

Среди других норм документа, целью которых является устранение ключевых правовых и операционных пробелов при ликвидации банков, - возможность объединения в одном банке нескольких способов урегулирования, которые не предусматривают полной ликвидации, и участия в выводе банка с рынка нескольких инвесторов одновременно. Это должно стимулировать интерес к конкурсам по приобретению активов и обязательств неплатежеспособных банков со стороны других средних и небольших участников рынка.

На сегодня способов урегулирования существует несколько: ликвидация банка с возмещением Фондом средств по вкладам физических лиц, продажа всего банка инвестору, создание переходного "bridge" банка, полная или частичная передача активов и обязательств другому (принимающему) банку. Последний был недавно успешно применен в "Коминвестбанке", чьи клиенты перешли в банк "Асвио" с сохранением всех условий договоров.

Используя в одном банке один или несколько таких способов в любом сочетании, Фонд станет более мобильным в поиске оптимальных путей вывода банков с рынка.

Это одно из обязательств Украины в рамках сотрудничества с МВФ. В то же время проект ничего не меняет в распределении полномочий и улучшает взаимодействие НБУ и ФГВФЛ при подготовке к выводу и урегулированию неплатежеспособности банков,

- подчеркнули в пресс-службе Фонда.

В Национальном банке, в правительстве и среде экспертов, которые проанализировали законопроект, расценивают его как такой, что актуально, и принятие которого усилит устойчивость банковской системы.