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      Долги, сознательно созданные группой "Приват" на "Укрнафте", будет платить государство, – Куюн

      177 Читати новину українською
      "Укрнафта"
      "Укрнафта" / rbc.ua

      Свыше 32 миллиардов гривен долга компания сформировала заведомо в течение последних 5-ти лет.

      Более 32 миллиардов гривен на сегодня составляет суммарный долг "Укрнафты", что находится под полным контролем группы "Приват" Игоря Коломойского. Об этом сообщил Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95".

      В интервью журналистам эксперт топливного рынка предоставил объяснение: такие суммы компания сформировала заведомо в течение последних 5-ти лет. К неуплате ренты добавились начисления фискальных органов, до того около 20-ти миллиардов гривен было выведено из компании. Это дело сейчас расследуется НАБУ.

      Сейчас для погашения долгов "Укрнафты" НАК "Нафтогаз" разработал специальную схему, где "долги, созданные группой "Приват" в 2015 году, должно погасить государство за счет "Нафтогаза" и государственного бюджета", – сказал эксперт. И это при том, что в структуре собственности есть несколько частных акционеров.

      Напомним, из открытых источников известно, что с 1998 года НАК "Нафтогаз Украины" владеет контрольным пакетом 50+1 акция ПАО "Укрнафта", 42% акций принадлежит структурам Игоря Коломойского, и еще 8% другим акционерам, зарегистрированным в оффшорных зонах на Кипре.

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      Теги: НАБУ Деньги Игорь Коломойский Укрнафта Нафтогаз
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