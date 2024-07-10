Как долго в Украине будет чрезвычайная жара

На эту неделю в Украине прогнозировали аномальную жару. Столбики термометров могут достичь почти до абсолютных максимумов за всю историю наблюдений.

Сколько дней будет очень сильная жара, спрогнозировал синоптик Игорь Кибальчич.

Смотрите также Будет до 40 – 41 градусов: в каких областях Украины прогнозируют аномальную жару

Аномальная жара в Украине

Эксперт писал, что до середины июля на территории нашего государства ожидается период аномально жаркой и сухой погоды с максимальными показателями температуры воздуха местами до +40 градусов.

Кибальчич прогнозировал, что ночью среды +18 – +24 градуса, днем +28 – +33. Впрочем, в центральных, южных и восточных областях +35 – +40 градусов.

В четверг, 11 июля, температура воздуха ночью +19 – +24, днем +29 – +34. В центральных, южных, восточных областях и на Закарпатье +35 – +40 градусов.

В пятницу ночью +17 – +22, на юге местами до +25 градусов. Днем +30 – +35, в центральных, южных и местами западных областях +34 – +39.

В субботу, 13 июля, ночью в Украине преимущественно +17 – +22 градуса, лишь в южных областях и Крыму местами до +25 градусов, днем +33 – +39.

В последний день недели в Украине также сохранится аномальная жара. Впрочем, уже не везде. В части областей несколько похолодает. Так, 14 июля днем +34 – +39, на Западе уже +26 – +31.

Кстати, ранее синоптик ранее синоптик писал, что на протяжении второй и третьей декады месяца температура снизится. Однако среднесуточные показатели температуры все еще будут превышать климатическую норму.