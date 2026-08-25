Кремль почувствует это во всей полноте: с чем Россия и Украина вступают в зиму

В преддверии зимы Россия сохраняет значительное превосходство в средствах дальнего действия и продолжает массированно атаковать украинскую инфраструктуру, гражданские объекты и бизнес. Украина при этом расширяет свои возможности нанесения ударов, работает над производством ракет и углубляет сотрудничество с Великобританией по программе Storm Shadow.

Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, что может изменить нынешний баланс дальнобойных возможностей и почему предстоящий период останется сложным для Сил обороны Украины. Он также оценил перспективы производства Storm Shadow и украинских ракет.

Storm Shadow могут усилить дальнобойные возможности Украины

Сотрудничество с Великобританией остается стабильным даже при смене правительств в Лондоне, а передача технологий и возможное налаживание производства Storm Shadow может стать следующим этапом этих отношений. Сами ракеты уже применялись в боевых условиях и продемонстрировали высокую эффективность при нанесении ударов по российским целям.

"Storm Shadow" действительно прошли испытание войной и показали очень хорошие результаты. Это очень хорошая новость и хороший знак для нас,

– сказал Ткачук.

Быстрого эффекта уже этой зимой от возможного производства Storm Shadow ожидать не стоит. Значительно раньше Украина может нарастить применение собственных дальнобойных ракет, о чем ранее уже звучали сигналы на самом высоком уровне, в частности в отношении "Фламинго".

Расширение такого арсенала способно изменить соотношение сил в дальних ударах. Сейчас Россия имеет возможность ежемесячно запускать около сотни баллистических ракет и несколько тысяч дронов, нацеливая их на инфраструктуру, гражданские объекты и украинский бизнес.

Россияне понимают, что на этом этапе войны с дальним радиусом действия преимущество пока на их стороне. Они убеждены, что смогут нас дожать и перехватить инициативу, поэтому и не спешат идти на переговоры,

– пояснил майор ВСУ.

Преимущество в ракетах и дронах позволяет России продолжать давление не только на фронте, но и на экономические возможности Украины. Изменение этого баланса будет зависеть от наращивания собственного дальнобойного вооружения и способности защищаться от российской баллистики.

Паритет в дальнобойном вооружении может изменить позицию России

На переговорах в 2026 году Украина вряд ли сможет добиться большего, чем договоренность об ограничении дальних ударов. Российские НПЗ, бизнес и другая инфраструктура уже несут потери, однако Москва пока не видит достаточной причины отказываться от массированного применения баллистики.

Такой элемент перемирия на дальние дистанции был бы возможен, если бы у нас было достаточно средств защиты от российской баллистики. Если бы Patriot обеспечивал нам более 70% поражений, россияне уже задумывались бы, стоит ли тратить такое количество ракет,

– пояснил Ткачук.

Изменить ситуацию может наращивание сил сразу по нескольким направлениям. Украина продолжает работать над собственной баллистикой, а производство Storm Shadow после получения необходимых технологий майор ВСУ считает вполне реальным, хотя сам процесс потребует времени.

Перспектива завершения активной фазы войны до конца 2027 года, о которой говорил президент Украины, во многом будет зависеть от того, удастся ли сократить нынешнее превосходство России в дальнобойных средствах. При наличии достаточного количества собственных ракет Украина сможет наносить гораздо более мощные удары по территории России.

Нужно повышать ставки. И тогда перед россиянами встанет вопрос, стоит ли затягивать войну до того момента, когда Украина обретет определенный паритет в технологиях и вооружении, с помощью которых сможет наносить удары по Российской Федерации,

– подчеркнул майор ВСУ.

У ракет Storm Shadow уже есть отработанное боевое применение, дальность до 300 километров и носители в виде украинских Су-24. Увеличение их количества вместе с развитием собственных ракетных программ может постепенно изменить баланс, на который сейчас рассчитывает Кремль.

Россия наращивает давление на фронте

Пока Украина работает над усилением собственных дальнобойных возможностей, текущий баланс на поле боя остается сложным. Российская армия стягивает дополнительные силы к одному из ключевых направлений в Донецкой области и продолжает наращивать ресурсы для наступательных действий.

Враг концентрирует личный состав вокруг Славянско-Краматорской агломерации, усиливает мобилизационные меры и имеет преимущество в ракетах и дронах,

– отметил Ткачук.

Он призвал оценивать ближайшие месяцы без излишнего пессимизма, но и без преуменьшения угроз. Наибольшая нагрузка и в дальнейшем будет ложиться на подразделения, которые непосредственно удерживают линию боевого столкновения.

Нужно говорить с людьми достаточно откровенно и искренне, исходя из имеющейся аналитики. Следующий период будет очень тяжелым, прежде всего на поле боя для наших подразделений и бригад, удерживающих линию боевого соприкосновения,

– сказал майор ВСУ.

Ткачук оценил перспективы Storm Shadow для Украины: смотрите видео