Речь, конечно же, об американской ракетной артиллерийской системе HIMARS. Первые кадры ее использования в Украине обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Важно Вместе с HIMARS и кораблями: США объявили о военной помощи Украине на 450 миллионов

На оглашенных кадрах видно, что украинские бойцы применили HIMARS ночью. Эта артиллерийская система предназначена для поражения районов сосредоточения вражеских артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Кроме этого, система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Ее максимальная дальность составляет 300 км.

Украинцы применили HIMARS против врага: смотрите видео

Резников "передал привет" оккупантам

На днях украинский министр обороны сообщил, что HIMARS прибыли в Украину. Он поблагодарил за вооружение министра обороны США Ллойда Остина.

Лето будет жарким для российских кафиров. И последним, для некоторых из них,

– резюмировал глава украинского Минобороны.

Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО , поэтому вскоре они будут использоваться на фронте.

Интересно! После заявления Байдена в Кремле "зажгло". А ведь ракеты HIMARS могут поражать цели с дальностью в 300 километров. Поэтому в Москве опасаются, что наши военные используют оружие для атаки территории России. Однако президент Владимир Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать американские ракеты только для того, чтобы освобождать украинские территории.

HIMARS уже применяли раньше

В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный . В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и средства.

Днем ранее об обстреле Змеиного 24 канала сообщили в разведке. Сообщалось, что украинские воины, вероятно, атаковали противника американскими артиллерийскими системами HIMARS.

Впоследствии в ОК "Юг" отметили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Змеином .