Речь, конечно же, об американской ракетной артиллерийской системе HIMARS. Первые кадры ее использования в Украине обнародовал военный журналист Андрей Цаплиенко.
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На оглашенных кадрах видно, что украинские бойцы применили HIMARS ночью. Эта артиллерийская система предназначена для поражения районов сосредоточения вражеских артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.
Кроме этого, система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Ее максимальная дальность составляет 300 км.
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Резников "передал привет" оккупантам
На днях украинский министр обороны сообщил, что HIMARS прибыли в Украину. Он поблагодарил за вооружение министра обороны США Ллойда Остина.
Лето будет жарким для российских кафиров. И последним, для некоторых из них,
– резюмировал глава украинского Минобороны.
Еще 16 июня руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что украинские защитники научились пользоваться РСЗО , поэтому вскоре они будут использоваться на фронте.
HIMARS уже применяли раньше
В оперативном командовании "Юг" 21 июня сообщили, что украинские силы нанесли удар по российским позициям на острове Змеиный . В ОК "Юг" подчеркнули, что для удара были использованы разные силы и средства.
Днем ранее об обстреле Змеиного 24 канала сообщили в разведке. Сообщалось, что украинские воины, вероятно, атаковали противника американскими артиллерийскими системами HIMARS.
Впоследствии в ОК "Юг" отметили, что ВСУ нанесли несколько ударов по оккупантам на Змеином .