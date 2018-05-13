21:19
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Долгожданный бюджетник от Apple: появились фото дисплея iPhone SE2

864 Читати новину українською
Новые фото iPhone SE2
Новые фото iPhone SE2 / Фото из открытых источников

Пока компания Apple не раскрывает деталей о новом бюджетнике iPhone SE2. Между тем в сети продолжают появляться свежие фото, на которых якобы изображен iPhone SE2.

Как пишет издание apple-iphone.ru, инсайдер Вениамин Гескин обнародовал новые снимки, на которых изображен дисплей iPhone SE2. Фото сделаны на производстве нового iPhone.

Читайте также: Какие смартфоны чаще всего оказываются подделкой – эксперты назвали компании

Как свидетельствуют фото, дисплей имеет минимальные рамки в стиле iPhone X. Верхняя рамка дисплея обрезана по бокам.

По данным Гескина, внешне iPhone SE 2 будет идентичен оригинальному iPhone SE. Единственным серьезным отличием iPhone SE 2 от предшественника станет стеклянная задняя поверхность поддержки беспроводной зарядки.

Как пишут инсайдеры, iPhone SE 2 могут представить уже в мае или в июне на конференции WWDC 2018.

iPhone SE2

Новые снимки iPhone SE2

Теги: Техно Смартфоны Apple iPhone
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 250
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 427
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1246
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 213
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук