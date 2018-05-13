Долгожданный бюджетник от Apple: появились фото дисплея iPhone SE2

Пока компания Apple не раскрывает деталей о новом бюджетнике iPhone SE2. Между тем в сети продолжают появляться свежие фото, на которых якобы изображен iPhone SE2.

Как пишет издание apple-iphone.ru, инсайдер Вениамин Гескин обнародовал новые снимки, на которых изображен дисплей iPhone SE2. Фото сделаны на производстве нового iPhone.

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Как свидетельствуют фото, дисплей имеет минимальные рамки в стиле iPhone X. Верхняя рамка дисплея обрезана по бокам.

По данным Гескина, внешне iPhone SE 2 будет идентичен оригинальному iPhone SE. Единственным серьезным отличием iPhone SE 2 от предшественника станет стеклянная задняя поверхность поддержки беспроводной зарядки.

Как пишут инсайдеры, iPhone SE 2 могут представить уже в мае или в июне на конференции WWDC 2018.

Новые снимки iPhone SE2