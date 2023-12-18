На днях учреждение сообщило о рекордном успешном кейсе реструктуризации – титанодобывающая компания реструктуризировала свои ссуды в ликвидированном российском "Проминвестбанке" на более чем 6 миллиардов гривен.

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Как отмечают в Фонде, это ситуация win-win.

Заемщик может успешно продолжать ведение бизнеса; Фонд и банки под его управлением получают денежный поток для расчетов с кредиторами этих банков и возврата средств государству,

– прокомментировала соглашение заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай.

Заемщики стремятся урегулировать свою задолженность, а не накапливать долги

Несмотря на полномасштабную войну, заемщики банков, которые выводятс с рынка, сейчас стремятся урегулировать свою задолженность, а не накапливать долги, как это было массово во время кризиса 2014 – 2016 годов. Это важно, ведь по данным ФГВФЛ, около 94% активов неплатежеспособных банков сегодня составляют кредиты юридическим лицам.

Работа Фонда по превращению в денежный поток для кредиторов таких сложных активов как кредиты – многовекторная. По словам Ольги Билай, при работе с заемщиками применяется комплексный подход – от предложения реструктуризировать кредиты до исковой работы против должников и выставления на продажу прав требования по кредитам, которые не обслуживаются.

Результатом этой комплексной работы стало постепенное изменение философии заемщика. Все большее число должников выбирает стратегию урегулирования задолженности. Из 6,8 миллиарда гривен, поступивших банкам в управлении Фонда на 1 ноября 2023 года, 732,8 миллиона гривен получено именно от погашения кредитов.

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Одним из направлений, которое способствовало увеличению поступлений от обслуживания кредитов, стало внедрение программ реструктуризации как для физических, так и для юридических лиц-заемщиков.

Как рассказали в Фонде, заявлений о реструктуризации поступает все больше. И это большой успех, учитывая то, что значительная часть работы с должниками предыдущих лет заключалась в том, чтобы просто укоренить в обществе мнение: независимо от того, работает банк или выводится с рынка, рассчитываться по кредиту все равно придется.

Еще несколько лет назад среди заемщиков, а это, прежде всего, юридические лица, превалировало мнение: если банк обанкротился, кредит можно не возвращать. Но мы шаг за шагом вырабатывали стратегию работы с такими активами. Поскольку по закону задача Фонда – получить как можно больше средств для расчетов с кредиторами банка как можно скорее,

– подытожила Ольга Билай.