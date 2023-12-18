Днями установа повідомила про рекордний успішний кейс реструктуризації – титановидобувна компанія реструктуризувала свої позики у ліквідованому російському "Промінвестбанку" на понад 6 мільярдів гривень.

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Як зазначають у Фонді, це ситуація win-win.

Позичальник може успішно продовжувати ведення бізнесу; Фонд і банки під його управлінням отримують грошовий потік для розрахунків з кредиторами цих банків та повернення коштів державі,

– прокоментувала угоду заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

Позичальники прагнуть врегулювати свою заборгованість, а не накопичувати борги

Попри повномасштабну війну, позичальники банків, що виводяться з ринку, зараз прагнуть врегулювати свою заборгованість, а не накопичувати борги, як це було масово під час кризи 2014 – 2016 років. Це важливо, адже за даними ФГВФО, близько 94% активів неплатоспроможних банків сьогодні складають кредити юридичним особам.

Робота Фонду щодо перетворення на грошовий потік для кредиторів таких складних активів, як кредити – багатовекторна. За словами Ольги Білай, під час роботи із позичальниками застосовується комплексний підхід – від пропозиції реструктуризувати кредити до позовної роботи проти боржників та виставлення на продаж прав вимоги за кредитами, які не обслуговуються.

Результатом цієї комплексної роботи стала поступова зміна філософії позичальника. Дедалі більше боржників обирає стратегію врегулювання заборгованості. З 6,8 мільярда гривень, що надійшли банкам під управлінням Фонду на 1 листопада 2023 року, 732,8 мільйона гривень отримано саме від погашення кредитів.

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Одним із напрямів, який сприяв збільшенню надходжень від обслуговування кредитів, стало впровадження програм реструктуризації як для фізичних, так і для юридичних осіб-позичальників.

Як розповіли у Фонді, заяв про реструктуризацію надходить дедалі більше. І це великий успіх, зважаючи на те, що значна частина роботи з боржниками попередніх років полягала у тому, щоб просто укорінити в суспільстві думку: незалежно від того, чи працює банк, чи виводиться з ринку, розраховуватись за кредитом все одно доведеться.

Ще кілька років тому серед позичальників, а це насамперед юридичні особи, превалювала думка: якщо банк збанкрутував, кредит можна не повертати. Але ми крок за кроком напрацьовували стратегію роботи з такими активами. Оскільки за законом завдання Фонду – отримати якомога більше коштів для розрахунків з кредиторами банку якомога швидше,

– підсумувала Ольга Білай.