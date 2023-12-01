Так, за підсумками роботи у січні – вересні 2023 року українські банки отримали 109,9 мільярда гривень, зазначає 24 Канал. А сума коштів людей на рахунках у фінустановах сягнула рекордних 1,1 трильйона гривень.

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Це історичний максимум, який експерти пов'язують із тим, що зберігати кошти в банках зараз безпечніше, аніж вдома. Про те, як вдалося досягти таких показників, яким є рівень довіри українців до банків та як можна повернути свої кошти при банкрутстві фінустанови, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут.

Як банківській системі України вдалося вистояти після 24 лютого 2022 року

Триває другий рік повномасштабного вторгнення. За цей час вдалося не лише налагодити роботу банківської системи України – вона навіть в плюсі. Цього б не було, якби українці не довіряли фінансовим установам. Чому у нас спостерігається такий рівень довіри до банків?

Справді, українці продовжують довіряти банкам. Це яскраво демонструють цифри: якщо після 24 лютого 2022 року сума вкладів населення складала 770 мільярдів гривень, то зараз це понад 1,1 трильйона гривень. Тобто люди не тільки не забирають кошти з рахунків, а й продовжують їх накопичувати. Чому так склалося?

По-перше, дуже важливий психологічний ефект мало те, що не було проблем із доступом до коштів. Саме це спрацювало у перші дні повномасштабного вторгнення. Дійсно, були невеликі черги у банках. Але коли людина приходить і їй віддають вклад, то вона буде спокійною і розумітиме, що немає насправді потреби забирати свої гроші негайно.

По-друге, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення за ініціативою Президента України сума коштів, яку вкладнику відшкодовує Фонд гарантування, стала необмеженою. До квітня 2022 року кожному вкладнику у будь-якому банку гарантувалося повернення коштів у сумі, що не перевищувала 200 тисяч гривень. Зараз же, на період воєнного стану та трьох місяців після Перемоги, діє норма про повне відшкодування. Після цього гарантована сума становитиме 600 тисяч гривень, що дозволить покрити нашими гарантіями вклади 99,5% фізичних осіб.

По-третє, суттєво збільшилась кількість міжбанківських онлайн-платежів. Це пов'язано насамперед із фізичною небезпекою відвідувати магазини. Простіше стало замовити товар чи послугу через інтернет.

Українці віддають перевагу зберіганню грошей на рахунках у банках, а не вдома / Фото Pexels

Цей комплекс факторів зіграв велику роль у тому, що люди й надалі довіряють фінансовим установам. Адже банківська система довела, що є стабільною, ліквідною і готовою до роботи навіть за найскрутніших обставин.

За час повномасштабного вторгнення в Україні було ліквідовано 8 банків. Як відбувався цей процес?

Так, з ринку за цей час було виведено 8 банків, але тільки половина з них – з причин неплатоспроможності.

У решти за рішенням регулятора було відкликано ліцензії або через пов'язаність із країною-агресором (МР Банк, Промінвестбанк, ліквідовані 25 лютого 2022 року), або через порушення у сфері фінансового моніторингу.

Чи є якісь відмінності у процедурі ліквідації банків у сучасних реаліях? Наприклад, тих же російських банків?

Виведення двох банків – МР Банку та Промінвестбанку, які були дочірніми структурами російських державних фінансових установ, – Фонд почав вже на другий день повномасштабного вторгнення. Саме у ті дні Київ перебував чи не під найбільшим тиском.

Попри складні умови, розрахунок із вкладниками ми розпочали уже в березні 2022 року. На сьогодні вкладникам цих двох банків відшкодовано майже 1 млрд гривень. Крім того, кредиторам – юридичним та фізичним особам, на яких не поширюються гарантії Фонду, перераховано 5,5 мільярда гривень.

Також майже 27 мільярдів гривень – активів цих банків – було позачергово перераховано до спецфонду Державного бюджету України на виконання рішення РНБО про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії, а також відповідного розпорядження Кабінету Міністрів. Це одні з перших кроків, коли кошти держави, яка розпочала вторгнення, пішли на відновлення України, адже вони спрямовані на компенсацію зруйнованого житла.

У решті – процедури стандартні: виплата коштів вкладникам, продаж та управління активами, розрахунок із кредиторами.

Інтерв'ю з директоркою-розпорядницею Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світланою Рекрут: дивіться відео

Як українці можуть отримати кошти через Фонд гарантування

Багатьох українців цікавить, чи відшкодування, яке можна отримати від Фонду гарантування, стосується лише депозитів? Чи йдеться про абсолютно всі кошти людини, які зберігаються у банку?

Відшкодовуються кошти усім вкладникам – фізичним особам, у тому числі ФОП. Це гарантовані виплати, які Фонд здійснює за рахунок власних коштів. Наприклад, якщо у когось у банку є п'ять рахунків, то сума коштів, розміщених на них, і буде виплачена.

Вкладники отримують відшкодування, незалежно від причини виведення банку з ринку. Загалом з 24 лютого 2022 року Фонд виплатив 8,8 мільярда гривень, а за весь час свого існування – 104 мільярди гривень майже 2 мільйонам вкладників.

Яким чином можна отримати відшкодування у разі ліквідації банку?

Вкладник може сам обрати, як отримати гарантоване відшкодування. На сьогодні є 3 варіанти.

Перший – прийти у відділення одного з банків-агентів.

Другий – скористатися опцією дистанційних виплат одного з п’яти банків-агентів, які надають цю послугу. Перелік банків є на сайті Фонду.

Третій – обрати послугу "Повернення вкладів" у Дії.

Остання опція, яка запрацювала у жовтні, є дуже поширеною серед українців. У застосунку Дія потрібно:

зайти у розділ "Послуги";

обрати пункт "Повернення вкладів";

вказати неплатоспроможний банк, у якому особа мала рахунки;

обрати картку ЄПідтримка, на яку людина хоче отримати кошти (а якщо такої картки немає, то треба її відкрити).

На практиці кошти зараховуються упродовж лічених годин.



Отримати відшкодування швидко і легко можна за допомогою застосунку Дія / Фото Unsplash

При цьому немає жодних обмежень щодо фізичного місця перебування вкладника, тож скористатися послугою можуть і люди, які перебувають за кордоном. Усе, що потрібно, – це смартфон та застосунок Дія.

Особливості роботи Фонду гарантування вкладів

У більшості випадків чи вдається юридичним особам, підприємствам, повернути свої кошти з банків, що ліквідуються?

Кошти юридичних осіб не гарантуються Фондом. У процесі ліквідації банку вони стають його кредиторами, а тому перспективи повернення коштів залежать від якості активів, з якими банк був переданий у Фонд. Фонд управляє цими активами, акумулює отримані кошти – від продажу, від погашення кредитів, від оренди майна тощо – і розраховується ними із кредиторами банків.

Для прикладу, за час повномасштабного вторгнення на задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, було спрямовано понад 10 мільярдів гривень. Найбільша сума – майже 6,5 мільярдів гривень – отримана від продажу активів. Загалом за весь час кредиторам банків було перераховано понад 66 мільярдів гривень.

Що сьогодні продає Фонд?

Усі активи, які перебувають на балансі банку, – колишні відділення, обладнання, автомобілі, кредити, що не обслуговуються. Усі аукціони відбуваються у системі Prozorro.Продажі – відкрито, прозоро, у режимі онлайн.

Кому може бути цікаве придбання кредиту?

Кредити, які не обслуговуються, цікаві покупцям своєю заставою. Наприклад, у забезпечення за договором може бути оформлено об'єкти нерухомості, обладнання, виробничі потужності, придбаний позичальником товар – якщо це споживчий кредит. І покупець отримує право вимагати від боржника повернення коштів або ж розпочати процедуру звернення стягнення на заставне майно.

Але Фонд зацікавлений у тому, аби боржники обслуговували свої кредити. Ми пропонуємо і фізичним, і юридичним особам програму реструктуризації, яка допоможе позичальнику зберегти свою позитивну кредитну історію, а збанкрутілому банку – повернути гроші своїм клієнтам.



Український бізнес прагне виконувати свої фінансові зобов'язання / Фото Pixabay

Маємо позитивну тенденцію, коли все частіше позичальники не намагаються уникнути повернення боргів – навпаки прагнуть виконувати свої зобов'язання. Це дуже хороший сигнал, який свідчить, що бізнес планує працювати в Україні і замислюється над тим, що дефолт за кредитом або погана кредитна історія у перспективі можуть мати негативні наслідки.

Зараз державний бюджет України значним чином залежить від допомоги наших закордонних партнерів. Якщо ця підтримка зменшиться, чи банківська система зможе встояти? Наскільки серйозні виклики перед нею можуть постати?

На початку повномасштабного вторгнення банківська система країни була ліквідна і це дозволило їй зберегти стабільність увесь цей час. Після 24 лютого 2022 року ми маємо рекордне зростання суми коштів фізосіб, розміщених у банках. Банки використовують цю ситуацію для того, щоб накопичувати подушку безпеки і бути в змозі протистояти викликам.

Також Україна має досить високий рівень підтримки від іноземних донорів. Для них важливо, аби країна була платоспроможною, а це неможливо без платоспроможної банківської системи. Тож усі процеси взаємопов'язані, і наразі турбуватися про стабільність роботи банківської системи та збереження коштів на рахунках немає підстав.