Серед ключових факторів, які забезпечують стабільне збільшення сум на депозитах та допомагають вистояти банківській системі – закон про 100 відсоткове гарантування вкладів на період воєнного стану та стабільна робота системи гарантування вкладів фізичних осіб, зауважує 24 Канал.

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Відтік коштів з банків у кризові періоди – закономірне явище у світі, але в українській банківській системі ситуація склалася не типова. Упродовж 2022–2023-го воєнних років суми на депозитах банків-учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не зменшувалися, а навпаки зростали.

Станом на 1 листопада 2023-го обсяг депозитів становив вже понад 1,14 трильйона гривень (з яких 733 мільярди у національній валюті та еквівалент 409 мільярдів гривень в іноземній валюті). Від початку року приріст вкладів – 91 мільярд гривень (+8,66 відсотка). І це попри те, що за час війни з банківського ринку було виведено 8 гравців.

Виведено 8 банків, а ринок – стабільний

Перший етап гібридної агресії Росії проти України у свій час спровокував справжній "банкопад". У період 2014–2017 років було визнано неплатоспроможними 90 банків. Вони один за одним переходили до Фонду гарантування вкладів, який мав виплачувати їхнім вкладникам гарантоване відшкодування у розмірі до 200 тисяч гривень. Через "навалу" банків, вкладникам яких необхідно було відшкодувати депозити, Фонд змушений був брати у борг в Нацбанку та Мінфіну.

З цієї ситуації всі зробили висновки й у велику війну "очищена" банківська система загалом та Фонд гарантування вкладів, зокрема, зайшли з більшим запасом міцності. Це дозволило, попри ризики, мінімізувати потрясіння.

З 24 лютого 2022 року і на цей момент процес виведення з ринку був розпочатий щодо 8 банків. З них лише 4 (АТ "МЕГАБАНК", АТ "БАНК СІЧ", АТ "БАНК ФОРВАРД", АТ "Укрбудінвестбанк") – віднесені до категорії неплатоспроможних. Ще 2 банки (АТ "МР БАНК", ПАТ "Промінвестбанк") виведені через належність до держави-агресора Росії, 2 банки (АТ "АЙБОКС БАНК", АТ "АКБ "КОНКОРД") – порушували правила фінансового моніторингу.

Водночас ще один банк, АТ "СЕНС БАНК", через пов'язаність власників з країною-агресором було передано у власність держави в особі Міністерства фінансів України.

Ці процеси не сколихнули ринок та не спричинили паніки серед клієнтів. Так зокрема, націоналізація "СЕНС БАНКУ" пройшла непомітно. У перший день здійснення тимчасової адміністрації Фондом гарантування приріст депозитів склав 330 мільйонів гривень.

"Не вплинуло на ринок і виведення деяких банків, вже під час повномасштабного вторгнення. Чому? По-перше, ці установи мали дуже низьку частку від активів платоспроможних банків (менш ніж 0,1 відсотка). По-друге, кожен вкладник отримав від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками. У випадку з "СЕНС БАНКОМ", через його системну важливість власником стала держава. Відповідно, фізичні особи, які були до цього клієнтами банку, змін не відчули", – зазначила Марія Томіліна, економістка Центру економічної стратегії.

Як зазначають фінансові аналітики в Україні, і в довоєнний період можливості інвестування були досить обмеженими, а з початком великої війни варіантів майже не лишилося, тому українці віддали перевагу збереження коштів у банках.

Зважаючи на ті ризики, які несе війна, депозит виглядає більш надійним, ніж вкладення в нерухомість, яка вже завтра може бути знищена ракетою, також вклад легше оформити. Водночас треба розуміти, що збільшення обсягів депозитів зараз пов'язані з привабливою процентною ставкою на них, а також тим, що не у всіх є зараз фінансова можливість вкладати кошти в нерухомість через відсутність постійних доходів або їх зниження,

– додала Марія Томіліна.

Як працює система гарантування вкладів у воєнний час

На період воєнного стану та три місяці після його завершення у випадку виведення банку з ринку вкладникам законодавчо гарантували відшкодування 100 відсотків суми депозиту, включаючи нараховані відсотки.

Коли почалася війна, Президент підписав закон про гарантування вкладів на час війни, це було позитивно прийнято населенням, що їх гроші захищені. Але і банківська система показала стійкість: не тільки вистояла та швидко адаптувалася до роботи в умовах повномасштабної тривалої війни, а й довела, що є операційно стійкою, ліквідною, прибутковою,

– зазначає фінансовий аналітик Василь Невмержицький.

Що ж стосується виведених з ринку банків у період повномасштабної агресії, станом на 13 листопада 2023 року: 97,4 відсотка від загальної суми отримали вкладники АТ "БАНК СІЧ", 95,1 відсотка – АТ "Мегабанк", 95,2 відсотка – АТ "АЙБОКС БАНК", 93,3 відсотка – АТ "БАНК ФОРВАРД", 87,6 відсотка – АТ "АКБ "КОНКОРД" та 87,1 відсотка – АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК". Виплати тривають.

Загалом за період повномасштабної війни вкладники цих банків отримали понад 8,85 мільярда гривень. Клієнти, які на цей момент не звернулися за гарантованим відшкодуванням, можуть його отримати протягом усього строку ліквідації банку.

"Система гарантування вкладів фізичних осіб є важливою ланкою підтримки стабільності банківської системи України, а разом з тим – і стійкості української економіки. – говорить директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут. – За час існування Фонду відшкодування за вкладами отримали понад 2 мільйони осіб на загальну суму понад 104 мільярди гривень. Попри повномасштабне вторгнення банківська система встояла, вона – капіталізована та прибуткова, депозити – гарантовані на 100 відсотків. Як наслідок, сума вкладів громадян на цей момент зросла до рекордних показників – більш як 1,14 трильйона гривень. При цьому Фонд наразі оперує достатніми коштами, щоб забезпечити стабільність гарантованих виплат".

За останніми даними ФГВ накопичив 27,9 мільярда гривень і продовжує посилювати свою спроможність. Установа використовує лише власні ресурси для гарантованих відшкодувань вкладникам та не отримує коштів з державного бюджету.

Варто відзначити наша банківська система продемонструвала свою надійність і платоспроможність під час повномасштабного вторгнення. Жодного дня не було, щоб не проводилися платежі,

– розповідає Сергій Фурса, інвестиційний банкір.

"Тож як би не складалася ситуація в нашій економіці, вкладники все одно отримають відшкодування від Фонду гарантування вкладів у випадку ліквідації банку", – додає експерт.

Як отримати вклад в умовах війни

ФГВ адаптував свою систему виплат до вимог воєнного часу, щоб громадяни, не залежно від того де вони перебувають: чи на вільній території України, чи на окупованій, чи навіть за кордоном, могли отримати гарантоване відшкодування коштів, що були на депозиті неплатоспроможного банку.

Перелік інструментів дистанційного відшкодування вкладів постійно розширюється. З жовтня 2023-го року його можна отримати через додаток "Дія". Також за дистанційними виплатами можна звертатися і безпосередньо до банків-агентів. Водночас залишається можливість отримати кошти у відділеннях банків-агентів Фонду.

Чи має гарантії бізнес

У світі є практика гарантування вкладів як фізичних осіб, так і бізнесу. В Україні ж депозити юросіб наразі не гарантовані. Однак, їхні вимоги, як кредиторів банку, також задовольняються Фондом гарантування вкладів, щоправда, після реалізації активів неплатоспроможної установи.

Загалом на балансі банку можуть обліковуватися нерухомість, цінні папери, кредитний портфель тощо. На задоволення вимог кредиторів Фонд направляє кошти, які отримує від продажу та управління цими активами. Саме від якості останніх залежить, які суми можна буде виручити від таких операцій.

За даними Фонду, за 10 місяців 2023-го року до банків, що перебувають у його управлінні, надійшло 6 811,3 мільйона гривень. З них 5 129,8 мільйона гривень – від реалізації активів банків-банкрутів.

Головне завдання Фонду в частині продажів – реалізувати актив швидко та отримати максимальний грошовий потік. Ринковість ціни забезпечує прозорість та конкурентність аукціонів, що проводяться у системі Прозорро.Продажі. Усі охочі (окрім боржника та поручителя) можуть взяти участь у процесі електронних торгів, а актив отримує той, хто пропонує найвищу ціну.

У балансовій вартості активів банків, що ліквідуються Фондом, 94 відсотки суми – це заборгованість юридичних осіб. Як правило, після повідомлення про виведення банку з ринку, частина кредитів перестають обслуговуватися. За даними Фонду, раніше це явище було більш поширеним і окремі боржники докладали усіх зусиль, щоб не погашати заборгованість.

Однак, зараз все більше боржників використовують можливість реструктуризації свого кредиту. Така ситуація вигідна усім сторонам: Фонд отримує кошти, за рахунок яких може погасити вимоги кредиторів, а боржники зберігають репутацію надійного позичальника.