Среди ключевых факторов, которые обеспечивают стабильное увеличение сумм на депозитах и помогают выстоять банковской системе – закон о 100 процентном гарантировании вкладов на период военного положения и стабильная работа системы гарантирования вкладов физических лиц, отмечает 24 Канал.

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Отток средств из банков в кризисные периоды – закономерное явление в мире, но в украинской банковской системе ситуация сложилась не типичная. В течение 2022–2023-го военных годов суммы на депозитах банков-участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц не уменьшались, а наоборот росли.

По состоянию на 1 ноября 2023 года объем депозитов составил уже более 1,14 триллиона гривен (из которых 733 миллиарда в национальной валюте и эквивалент 409 миллиардов гривен в иностранной валюте). С начала года прирост вкладов – 91 миллиард гривен (+8,66 процента). И это несмотря на то, что за время войны с банковского рынка было выведено 8 игроков.

Выведено 8 банков, а рынок – стабилен

Первый этап гибридной агрессии России против Украины одно время спровоцировал настоящий "банкопад". В период 2014–2017 годов было признано неплатежеспособными 90 банков. Они один за другим переходили в Фонд гарантирования вкладов, который должен выплачивать их вкладчикам гарантированное возмещение в размере до 200 тысяч гривен. Из-за "навала" банков, вкладчикам которых необходимо было возместить депозиты, Фонд вынужден был брать взаймы у Нацбанка и Минфина.

Из этой ситуации все сделали выводы и в большую войну "очищенная" банковская система в целом и Фонд гарантирования вкладов, в частности, зашли с большим запасом прочности. Это позволило, несмотря на риски, минимизировать потрясения.

С 24 февраля 2022 года и на данный момент процесс вывода с рынка был начат в отношении 8 банков. Из них только 4 (АО "МЕГАБАНК", АО "БАНК СИЧ", АО "БАНК ФОРВАРД", АО "Укрбудинвестбанк") – отнесены к категории неплатежеспособных. Еще 2 банка (АО "МР БАНК", ПАО "Проминвестбанк") выведены из-за принадлежности к государству-агрессору России, 2 банка (АО "АЙБОКС БАНК", АО "АКБ "КОНКОРД") – нарушали правила финансового мониторинга.

В то же время еще один банк, АО "СЕНС БАНК", из-за связанности владельцев со страной-агрессором был передан в собственность государства в лице Министерства финансов Украины.

Эти процессы не всколыхнули рынок и не вызвали паники среди клиентов. Так, в частности, национализация "СЕНС БАНКА" прошла незаметно. В первый день осуществления временной администрации Фондом гарантирования прирост депозитов составил 330 миллионов гривен.

"Не повлиял на рынок и вывод некоторых банков уже во время полномасштабного вторжения. Почему? Во-первых, эти учреждения имели очень низкую долю от активов платежеспособных банков (менее 0,1 процента). Во-вторых, каждый вкладчик получил от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещения в полном размере вклада, включая проценты. В случае с "СЕНС БАНКОМ", из-за его системной важности владельцем стало государство. Соответственно, физические лица, которые были до этого клиентами банка, изменений не почувствовали", – отметила Мария Томилина, экономист Центра экономической стратегии.

Как отмечают финансовые аналитики в Украине, и в довоенный период возможности инвестирования были достаточно ограниченными, а с началом большой войны вариантов почти не осталось, поэтому украинцы предпочли сохранение средств в банках.

Учитывая те риски, которые несет война, депозит выглядит более надежным, чем вложение в недвижимость, которая уже завтра может быть уничтожена ракетой, также вклад легче оформить. В то же время надо понимать, что увеличение объемов депозитов сейчас связаны с привлекательной процентной ставкой на них, а также тем, что не у всех есть сейчас финансовая возможность вкладывать средства в недвижимость из-за отсутствия постоянных доходов или их снижения,

– добавила Мария Томилина.

Как работает система гарантирования вкладов в военное время

На период военного положения и через три месяца после его завершения в случае вывода банка с рынка вкладчикам законодательно гарантировали возмещение 100 процентов суммы депозита, включая начисленные проценты.

Когда началась война, Президент подписал закон о гарантировании вкладов во время войны, это было положительно принято населением, что их деньги защищены. Но и банковская система показала устойчивость: не только выстояла и быстро адаптировалась к работе в условиях полномасштабной длительной войны, но и доказала, что является операционно устойчивой, ликвидной, прибыльной,

– отмечает финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Что касается выведенных с рынка банков в период полномасштабной агрессии, по состоянию на 13 ноября 2023 года: 97,4 процента от общей суммы получили вкладчики АО "БАНК СИЧ", 95,1 процента – АО "Мегабанк", 95,2 процента – АО " АЙБОКС БАНК", 93,3 процента – АО "БАНК ФОРВАРД", 87,6 процента – АО "АКБ "КОНКОРД" и 87,1 процента – АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК". Выплаты продолжаются.

Всего за период полномасштабной войны вкладчики этих банков получили более 8,85 миллиарда гривен. Клиенты, которые на данный момент не обратились за гарантированным возмещением, могут получить его в течение всего срока ликвидации банка.

"Система гарантирования вкладов физических лиц является важным звеном поддержки стабильности банковской системы Украины, а вместе с тем – и устойчивости украинской экономики. – говорит директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут. – За время существования Фонда возмещения по вкладам получили более 2 миллионов человек на общую сумму более 104 миллиардов гривен. Несмотря на полномасштабное вторжение банковская система устояла, она – капитализированная и прибыльная, депозиты – гарантированы на 100 процентов. Как следствие, сумма вкладов граждан на данный момент выросла до рекордных показателей – более 1,14 триллиона гривен. При этом Фонд сейчас оперирует достаточными средствами, чтобы обеспечить стабильность гарантированных выплат".

По последним данным ФГВ накопил 27,9 миллиарда гривен и продолжает усиливать свою способность. Учреждение использует только свои ресурсы для гарантированных возмещений вкладчикам и не получает средств из государственного бюджета.

Стоит отметить, что наша банковская система продемонстрировала свою надежность и платежеспособность во время полномасштабного вторжения. Ни одного дня не было, чтобы не проводились платежи,

– рассказывает Сергей Фурса, инвестиционный банкир.

"Поэтому как бы ни складывалась ситуация в нашей экономике, вкладчики все равно получат возмещение от Фонда гарантирования вкладов в случае ликвидации банка", – добавляет эксперт.

Как получить вклад в условиях войны

ФГВ адаптировал свою систему выплат к требованиям военного времени, чтобы граждане, независимо от того, где они находятся: или на свободной территории Украины, или на оккупированной, или даже за рубежом, могли получить гарантированное возмещение средств, которые были на депозите неплатежеспособного банка.

Список инструментов дистанционного возмещения вкладов постоянно расширяется. С октября 2023-го года его можно получить через приложение "Дия". Также за дистанционными выплатами можно обращаться и непосредственно в банки-агенты. В то же время остается возможность получить средства в отделениях банков-агентов Фонда.

Имеет ли гарантии бизнес

В мире существует практика гарантирования вкладов как физических лиц, так и бизнеса. В Украине же депозиты юрлиц пока не гарантированы. Однако их требования как кредиторов банка также удовлетворяются Фондом гарантирования вкладов, правда, после реализации активов неплатежеспособного учреждения.

Всего на балансе банка могут стоять на учете недвижимость, ценные бумаги, кредитный портфель и тому подобное. На удовлетворение требований кредиторов Фонд направляет средства, которые получает от продажи и управления этими активами. Именно от качества последних зависит, какие суммы можно будет выручить от таких операций.

По данным Фонда, за 10 месяцев 2023-го года в банки, находящиеся в его управлении, поступило 6 811,3 миллиона гривен. Из них 5 129,8 миллиона гривен – от реализации активов банков-банкротов.

Главная задача Фонда в части продаж – реализовать актив быстро и получить максимальный денежный поток. Рыночность цены обеспечивает прозрачность и конкурентность аукционов, проводимых в системе Прозорро.Продажи. Все желающие (кроме должника и поручителя) могут принять участие в процессе электронных торгов, а актив получает тот, кто предлагает высокую цену.

В балансовой стоимости активов банков, ликвидируемых Фондом, 94 процента суммы – это задолженность юридических лиц. Как правило, после сообщения о выводе банка с рынка, часть кредитов перестают обслуживаться. По данным Фонда, ранее это явление было более распространенным и отдельные должники прилагали все усилия, чтобы не погашать задолженность.

Однако сейчас все больше должников используют возможность реструктуризации своего кредита. Такая ситуация выгодна всем сторонам: Фонд получает денежные средства, за счет которых может погасить требования кредиторов, а должники сохраняют репутацию надежного заемщика.