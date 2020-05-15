Долларовым миллионером я стал до "Нафтогазу", – Витренко о больших премиях
Директор "Нафтогаза" Юрий Витренко отказался называть точную сумму премии за Стокгольмский арбитраж, так как это нарушает условия контракта. Однако отметил, что эта сумма была меньше той, которую обнародовали СМИ.
Витренко в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале сказал, что премия – это часть заработной платы, которая прописана в трудовом соглашении и является конфеденциальной.
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"Мало того, если я разглашу эти данные, то нарушу условия контракта, и компания тогда ко мне может предъявить претензии, поскольку, особенно учитывая текущую ситуацию, это может быть основанием для увольнения, но в силу других обстоятельств. Поэтому я не буду этого делать", – отметил он.
Но сумма, которая была в прессе, была неправильной. Она была завышенной по отношению ко мне. Такая складывается ситуация, что я не могу выйти и сказать: смотрите, это неправильно, вот мой контракт, там другая сумма. С другой стороны, приходится терпеть,
– пояснил Витренко.
Однако он понимает, что это огромная сумма для большинства людей, страдающих от неэффективной экономической политики в стране. И добавил: "Поэтому я прекрасно понимаю, что такие большие деньги является раздражителем для людей".
"Я долларовым миллионером был еще до прихода в "Нафтогаз". Для меня этот вопрос не релевантен. Я работал в крупнейшей профессиональной компании в мире Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch – один из крупнейших инвестиционных банков в мире. Я работал в Лондоне с очень высокой зарплатой и бонусами. Я потом был одним из руководителей Фонда частных инвестиций – это огромные деньги. У меня была собственная компания", – объяснил Юрий Витренко.
Смотрите видео полного интервью Юрием Витренко:
Что известно о премии руководству "Нафтогаза"?
В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" согласовал выплату премий в размере 1% от суммы выигрыша в арбитраже (4,6 миллиарда долларов). Тогда же выплатили первую часть. Деньги получили более 40 сотрудников компании, которые внесли вклад в достижение этого результата.
В СМИ писали, что глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил 8 миллионов долларов, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – 6 миллионов. Остальные премий должны быть выплачены после взыскания с "Газпрома" остатка выигрыша.
Деньги удалось получить только в конце 2019 года. Из-за штрафных санкций сумма выросла до 2,9 миллиарда долларов, соответственно, топ-менеджеры, согласно контракту, получат около 29 миллионов долларов.