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Доларовим мільйонером я став до "Нафтогазу", – Вітренко про великі премії

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Юрій Вітренко
Юрій Вітренко / zn.ua

Директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко відмовився називати точну суму премії за Стокгольмський арбітраж, адже це порушує умови контракту. Однак зазначив, що ця суму є меншою від тої, яку оприлюднили ЗМІ.

Вітренко в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі сказав, що премія – це частина заробітної плати, яка прописана у трудовій угоді і є конфеденційною. 

Більше про це в інтерв'ю Про мільйонні премії, прем'єрство та газові схеми Бойка: ексклюзивне інтерв'ю з Вітренком

"Мало того, якщо я розголошу ці дані, то порушу умови контракту, і компанія тоді до мене може пред'явити претензії, оскільки, особливо враховуючи поточну ситуацію, це може бути підставою для звільнення, але через інші обставини. Тому я цього не робитиму", – зазначив він.

Та сума, яка була в пресі, була неправильною. Вона була завищеною щодо мене. Така складається ситуація, що я не можу вийти і сказати: дивіться, це неправильно, ось мій контракт, там інша сума. З іншого боку, доводиться терпіти, 
– пояснив Вітренко.

Однак він розмуіє, що це величезна сума для більшості людей, які потерпають від неефективної економічної політики в країні. Та додав: "Тому я прекрасно розумію, що такі великі гроші є подразником для людей".

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доларовим мільйонером був ще до приходу в "Нафтогаз". Для мене це питання є не релевантним. Я працював у найбільшій професійній компанії в світі Pricewaterhouse Coopers, в Merrill Lynch – один з найбільших інвестиційних банків у світі. Я працював у Лондоні з дуже високою зарплатою і бонусами. Я потім був одним з керівників Фонду приватних інвестицій – це величезні гроші. У мене була власна компанія", – пояснив Юрій Вітренко.

Дивіться відео повного інтерв'ю Юрієм Вітренком​:

Що відомо про премії керівництву "Нафтогазу"? У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" погодила виплату премій у розмірі 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 мільярда доларів). Тоді ж виплатили першу частину. Гроші отримали понад 40 працівників компанії, які зробили внесок у досягнення цього результату.

У ЗМІ писали, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав 8 мільйонів доларів, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко – 6 мільйонів. Решта премій мали бути виплачені після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу.

Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. Через штрафні санкції сума зросла до 2,9 мільярда доларів, відповідно, топ-менеджери, згідно з контрактом, отримають близько 29 мільйонів доларів.

Автор: Олена Трибушна
Теги: Новини України Гроші Газпром Ринок газу Юрій Вітренко Нафтогаз Новини політики
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