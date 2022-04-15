В интервью он отметил, что не видит ни одного геройства в своих действиях. Глава Донецкой ОВА остается на своем месте, потому что должен так поступать.

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Он исполняет свои служебные обязанности

Я не расцениваю свои действия как какой-то героический поступок или что-нибудь экстраординарное – выполняю свои прямые служебные обязанности,

– подчеркнул он.

Павел Кириленко добавил, что останется в Донецкой области, даже при дальнейшей эскалации боевых действий. Глава осознает, что на него ориентируются все органы власти области. Поэтому он будет оставаться столько, сколько потребуется, и сколько будет разрешать ситуация.

Также он добавил, что населенные пункты, которые захватили российские захватчики, практически стерты с лица земли. Павел Кириленко подчеркнул, что ведутся бои в Волновахском районе и Марьинке, а также в Мариуполе.

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