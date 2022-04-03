Должен отстаивать интересы своей страны – Зеленский о предстоящих переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию по предстоящим переговорам с Россией.

По его словам, он должен отстаивать интересы своей страны. Трудно сказать, как после всего, что они сделали, можно вести какие-то переговоры с Россией. Однако это на личном уровне.

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"Но как президент я должен это сделать. Любая война должна закончиться. Просто закончится. Я не говорю о том, чтобы покончить с миром, потому что мир в этой ситуации, когда есть тысячи убитых людей, это то, что меня не устраивает", – сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, другого пути, как диалог, нет, если не хотим, чтобы сотни тысяч, миллионы погибли. Однако при этом важно согласие между двумя сторонами и понимание или хотя бы желание понять, что нам нужно вести диалог.

"Мы будем стоять до конца. И они должны это понимать", – добавил Президент Украины Владимир Зеленский.

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