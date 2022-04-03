За його словами, він повинен відстоювати інтереси своєї країни. Важко сказати, як після всього, що вони зробили, можна вести якісь переговори з Росією. Проте це на особистому рівні.

Важливо Ми навіть не могли собі такого уявити, – Зеленський про звірства росіян на Київщині

"Але як президент я повинен це зробити. Будь-яка війна має закінчитися. Просто закінчиться. Я не говорю про те, щоб покінчити з миром, тому що мир у цій ситуації, коли є тисячі вбитих людей, це те, що мене не влаштовує", – повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, іншого шляху, як діалог, немає, якщо не хочемо, щоб сотні тисяч, мільйони загинули. Проте при цьому важливо мати згоду між двома сторонами та розуміння чи хоча б бажання зрозуміти, що нам потрібно вести діалог.

"Ми будемо стояти до кінця. І вони повинні це розуміти", – додав Президент України Володимир Зеленський.

Це важливо – Не пробачимо! Кадри звірства окупантів у Бучі: дивіться відео