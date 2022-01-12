Должен стать переломным: в правительстве назвали приоритеты на 2022 год

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 12 января сформировал список приоритетных задач на 2022 год. Правительство надеется, что в этом году пандемия закончится в том виде, в котором была.

Шмыгаль подчеркнул, что почти 50% взрослого населения Украины уже получили прививки. Важная задача на 2022 год – эффективное продолжение кампании вакцинации.

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Какие сферы ждут изменения

По словам главы правительства, год должен стать переломным не только в вопросе пандемии, но и во многих других сферах. В частности, медицины, социальной политики, цифровизации, крупных инфраструктурных проектов, инвестиций и безопасности.

Шмыгаль отметил, что в этом году приоритетные задачи также разделили на несколько блоков. Первый – трансформация медицины, образования, улучшение соцстандартов, поддержка спорта и культуры.

Один из наиболее насущных вопросов – пенсионное обеспечение. Правительство имеет целью повышать пенсии в несколько этапов. В частности, с марта будет переиндексация, и даже для работающих пенсионеров. Программа доплат для лиц, которым исполнилось 70 лет, пересчитают пенсии для чернобыльцев с инвалидностью и других категорий,

– сказал Шмыгаль.

По его словам, продолжится также повышение пенсий для 65-летних из-за роста минимальной зарплаты. Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30 – 35 лет будет 3 тысячи гривен.

Медицина и образование

Шмыгаль выделил трансформацию медицинской системы в ускоренном темпе благодаря тому, что на это выделили рекордный бюджет. Медикам хотят существенно увеличить зарплаты. Также увеличат финансирование больниц. Будут развивать программу трансплантирования в Украине.

В сфере образования планируют и дальше развивать инклюзивное и дошкольное образование. Будут также продолжать реформу школьного питания.

Кроме того для украинцев по всей стране построят соответствующие площадки, где бы они могли заниматься спортом. Правительство запланировало еще и модернизировать базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

Переселенцы и дороги

В этом году правительство сосредоточится на том, чтобы обеспечить жильем внутренне перемещенных лиц, восстановить инфраструктуру востока Украины.

В 2022 году 5 тысяч километров дорог правительство планирует построить при поддержке программы "Большое строительство". Отремонтируют также более 600 километров железнодорожных путей, электрифицируют новые участки и обновят подвижной состав Укрзализныци.

Другие приоритеты

Планируется:

Старт проекта "Большая термомодернизация".

Восстановление судостроения.

Промышленный безвиз с ЕС.

Соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, Тунисом и Иорданией.

Доступная ипотека под 5%.

Поддержка макрофинансовой стабильности.

Сокращение госдолга.

Энергонезависимость.

Цифровизация сфер, в частности медицины, экономики и социальной сферы.

Интернет для 90% населения Украины.

Программа Е-граница.

Последние заявления правительства

В Украине намерены повысить должностные оклады чиновников. Заработная плата вырастет в среднем на 9,3%. Соответствующий проект постановления Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло на рассмотрение Кабинета министров. Поднимать оплату труда планируют уже с января 2022 года.

Правительство утвердило План мероприятий Министерства образования и науки о реализации стратегии по развитию безопасной и здоровой образовательной среды в НУШ.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в 2021 году зарплаты учителей увеличились на 25%.

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