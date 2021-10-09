Как должен выглядеть осенний рацион

Осень – самое время позаботиться о своем иммунитете, пересмотреть свой рацион и пищевые привычки. Конечно, меню всегда должно быть сбалансированным и разнообразным.

Но именно осенью, когда нас начинают атаковать вирусы, остро ощущается отсутствие солнца и стрессы, надо уделять особое внимание тому, чтобы наш организм получал достаточное количество витаминов, нутриентов, микроэлементов, антиоксидантов.

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Кисломолочная продукция – очень важна для здоровья кишечника. Чтобы не допустить дисбактериоза, который подрывает иммунитет изнутри, каждый день съедайте какой-нибудь продукт из этой категории: творог, ряженка, кефир, сыр, натуральный йогурт.

– очень важна для здоровья кишечника. Чтобы не допустить дисбактериоза, который подрывает иммунитет изнутри, каждый день съедайте какой-нибудь продукт из этой категории: творог, ряженка, кефир, сыр, натуральный йогурт. Обязательно включите в рацион овощи – они богаты витаминами и клетчаткой. Овощи можно есть как в сыром виде, так и варить, тушить и запекать.

– они богаты витаминами и клетчаткой. Овощи можно есть как в сыром виде, так и варить, тушить и запекать. Налегайте на полезные жиры – жирные сорта рыбы, авокадо, оливковое масло, орехи.

Осенью, когда наступают холода, сладкого хочется особенно сильно.

Дополните рацион сложными углеводами: крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, картофель

Кстати, картофель – отличный продукт для осени. В нем содержится большое количество витамина С, фосфора, калия. Сложные углеводы, в отличие от простых (сладости, печеньки) усваиваются медленнее и резко не превышают уровень сахара в крови. И, конечно же, не забывайте о потреблении белковых продуктов – нежирное мясо, рыба, яйца, морепродукты…

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Белок обеспечит сытость на несколько часов . Ежедневное поступление белка с пищей тормозит процессы старения, стимулирует работу мозга, улучшает сопротивляемость инфекциям, способствует нормализации массы тела, повышает мышечный тонус, улучшает настроение.

. Ежедневное поступление белка с пищей тормозит процессы старения, стимулирует работу мозга, улучшает сопротивляемость инфекциям, способствует нормализации массы тела, повышает мышечный тонус, улучшает настроение. Осенью, в период частых простуд, необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием витамина С. Его можно найти в плодах шиповника, лимоне, грейпфруте, апельсинах, перце, капусте, помидорах и зелени петрушки.

Осеннее меню на 1 день может выглядеть так:

Завтрак:

Ленивая овсянка. С вечера в пиале залить овсяные хлопья (50 грамм) натуральным йогуртом (200 грамм), добавить 1 чайной ложки семян льна, 20 грамм орехов, ягод или запеченной тыквы (100 грамм) – все в холодильник до утра.

Перекус:

50 грамм цельнозернового хлеба, сверху выложить салатный лист, 50 грамм малосольного лосося, нарезать помидор.

1 яблоко или груша.

Обед:

Макароны по-флотски: 50 грамм макаронов твердых сортов (сухой вес) и 120 грамм куриного фарша, тушеного с луком.

Овощной салат с 1 чайной ложкой оливкового масла.

К чаю: 10 грамм черного шоколада.

Ужин:

Запеченная в специях куриная/индюшиная грудка с овощами (перец, кабачок, баклажан), начиненная чесночком – 120 грамм мяса.

Видите, все просто, полезно и не требует часов стояния у плиты.