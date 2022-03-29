Должна быть солидарная политика ЕС, – Зеленский опять призвал усилить санкции против России

Президент Владимир Зеленский 29 марта выступил с обращением перед парламентом Дании. Глава государства отметил, что мир должен проявить лидерскую позицию и отреагировать на агрессию России.

Он подчеркнул, что нужные годы, чтобы привлечь конкретных виновников к ответственности, а действовать нужно здесь и сейчас, – сообщает 24 канал.

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Зеленский о постоянном ужесточении санкций

Зеленский еще раз обратился ко всем демократическим сообществам мира с призывом усилить санкции против России. И подчеркнул, что делать это следует постоянно.

Надо отказываться от российской нефти, нужно блокировать торговлю с РФ, нужно закрывать порты для российских судов. И это должна быть солидарная политика ЕС – всех государств-членов,

– подчеркнул он.

Такое давление, по словам Зеленского, нужно, чтобы Россия искала мир. В то же время он отметил, что это едва ли не единственная возможность защитить ценности на которых построена жизнь в Европе.

Президент обратился к европейскому бизнесу

Отдельно Зеленский обратился в европейский бизнес. Президент Украины подчеркнул, что в Европе не должно остаться филиалов России.

Не может быть в Европе филиалов России, раскалывающих ЕС изнутри, пытающихся помочь России заработать как можно больше денег даже сейчас. Все прекрасно знают, кто в ЕС противостоит человечности здравому смыслу. Кто не делает вообще ничего, чтобы установить мир,

– заявил Зеленский.

По его словам, Европа должна перестать слушать оправдание.

В то же время Зеленский поблагодарил те компании, которые решили покинуть российский рынок, в частности Jysk, Lego, Westas, DSW, Carlsberg и других. Однако пока этого мало и глава Украины настаивает, чтобы мир не останавливался на этом и продвигал необходимые для нас решения.

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