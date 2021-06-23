Аваков – очень системный, фундаментальный человек. Об этом в эфире программы "Что это было?"сказал украинский бизнесмен, банкир Андрей Онистрат.

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По его словам, никто не был на должности главы МВД так долго как Аваков. Он, как отметил Онистрат, "пережил" всех.

Должно произойти какое-то чудо (чтобы Аваков ушел в отставку – 24 канал),

– подчеркнул бизнесмен.

Он также отметил: "должна быть какая-то такая комбинация. Это должна быть какая-то добровольная тема, мол, я уйду, пока позанимаюсь собой".

Полный выпуск программы "Что это было?": смотрите видео

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