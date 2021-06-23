Аваков – дуже системна, фундаментальна людина. Про це в ефірі програми "Що це було?" сказав український бізнесмен, банкір Андрій Оністрат.

До теми Міністр – на своєму місці, – Разумков про Авакова

За його словами, ніхто не був на посаді очільника МВС так довго як Аваков. Він, як відзначив Оністрат, "пережив" всіх.

Має статися якесь диво (щоб Аваков пішов у відставку – 24 канал),

– наголосив бізнесмен.

Він також зазначив: "Має бути якась така комбінація. Це має бути якась добровільна тема, мовляв, я піду, поки позаймаюсь собою".

Повний випуск програми "Що це було?": дивіться відео

Що відомо про ймовірну відставку Авакова