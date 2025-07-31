Сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина №927.

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Кому передали функции министра Кабинета министров?

Согласно постановлению №927 от 30 июля, правительство признало недействительным постановление от 24 июня 2016 года №394 "Об утверждении положения о министре Кабинета министров Украины".

Отныне координацией подготовки среднесрочного плана действий правительства и плана приоритетных действий правительства осуществляет Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства или по поручению премьер-министра государственный секретарь Кабинета министров. Ранее это делал министр Кабмина или по его поручению госсекретарь Кабмина.

Также нормировано, что координация деятельности центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабмином, осуществляется премьер-министром или через соответствующего министра по предложению, внесенному на рассмотрение правительства премьером.

Кроме того, теперь на заседании правительства по кадровым вопросам докладывает премьер-министр или по поручению премьера госсекретарь Кабмина. Ранее это делал министр Кабмина.

Дополнительно правительство изложило в новой редакции положение о Секретариате Кабинета министров Украины.

Напомним, 21 июля Кабмин принял решение о реорганизации нескольких министерств. Всего было ликвидировано четыре ведомства.