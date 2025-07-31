Повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №927.

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Кому передали функції міністра Кабінету міністрів?

Згідно з постановою №927 від 30 липня, уряд визнав недійсною постанову від 24 червня 2016 року №394 "Про затвердження положення про міністра Кабінету міністрів України".

Відтепер координацією підготовки середньострокового плану дій уряду та плану пріоритетних дій уряду здійснює Міністр економіки, довкілля та сільського господарства або за дорученням прем’єр-міністра державний секретар Кабінету міністрів. Раніше це робив міністр Кабміну або за його дорученням держсекретар Кабміну.

Також унормовано, що координація діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабміном, здійснюється прем’єр-міністром або через відповідного міністра за пропозицією, внесеною на розгляд уряду прем'єром.

Крім того, тепер на засіданні уряду з кадрових питань доповідає прем’єр-міністр або за дорученням прем’єра держсекретар Кабміну. Раніше це робив міністр Кабміну.

Додатково уряд виклав у новій редакції положення про Секретаріат Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін ухвалив рішення про реорганізацію кількох міністерств. Загалом було ліквідовано чотири відомства.