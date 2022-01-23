Должны быть готовы к диверсиям и отключению инфраструктуры, – Бербок

Если членство в НАТО рассматривают как опасность, то и принадлежность к ОДКБ, которое возглавляет Россия, следует воспринимать как угрозу. Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала во время разговора с Сергеем Лавровым.

Бербок – глава МИД Германии – отметила, что в Европе было понимание, в частности, с Россией. Каждая страна имела право выбирать свой путь.

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Тогда некоторые восточноевропейские страны избрали членство в ЕС или в НАТО. Другие-вошли в Организацию Договора о коллективной безопасности.

Бербок подчеркнула, что угрозы силой нельзя использовать как политический инструмент. Принцип суверенитета каждого отдельного государства – незыблем.

В то же время суверенитет Украины нарушили путем "оккупации Крыма, а также насильственных действий сепаратистов на востоке Украины".

"Новая агрессия будет иметь серьезные последствия"

Бербок заявила, что Берлин отвергает возможность поставки оружия Украине. В то же время НАТО, ЕС и G7 дают четко понять России, что "любая новая агрессия будет иметь серьезные последствия".

Мы определили длинный перечень вариантов действий, поскольку мы должны быть готовы к разным сценариям – от диверсий до отключения критической инфраструктуры,

– подчеркнула Бербок.

Возможность отключения России от SWIFT

Также Берборк прокомментировала возможность отключения России от SWIFT. По словам политика, это может быть самой большой палкой, но не обязательно – самым острым мечом".

Германия не будет поставлять вооружение в Украину

Министр обороны Германии Кристин Ламбрех заявила, что Германия пока не собирается передавать Украине оружие.

В то же время немецкая сторона не будет критиковать другие страны за готовность поставлять оружие нашей стране.

Ламбрех подчеркнула, что Германия поддерживает Украину. В частности, Берлин предоставит нашей стране полный полевой госпиталь вместе с необходимой подготовкой.

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