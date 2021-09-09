На фоне этого на Востоке Украины и в дальнейшем возможно обострение. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Путина разозлили США и европейские страны

По его словам, главу Кремля раздражает, что он не получает то, что хочет. Поэтому Путин будет прибегать к действиям.

К сожалению, обострение будет продолжаться. Мы должны быть к этому готовы,

– отметил Гармаш.

Он отметил, что Путина разозлили США и западноевропейские страны, которые не заставляют Украину выполнять минские соглашения на условиях российского президента.

Гармаш: Россия будет проводить свою политику любой ценой

Кроме этого, глава Кремля недоволен из-за преград относительно реализации "Северного потока-2". А также – из-за суда в Нидерландах по делу катастрофы МН17.

"На этом фоне Россия начинает показывать, что она не будет подвергаться давлению и будет проводить свою политику любой ценой", – сказал Гармаш.

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Россия усилит военное давление

В дальнейшем, как отметил представитель в ТКГ, будет происходить усиление конфронтации на фронте. Россия будет делать демонстративные шаги, которые будут подчеркивать ее непривлечение в минский процесс.

Понятно, что Россия будет усиливать на этом фоне военное давление,

– отметил Гармаш.

Чтобы повлиять на Россию, должна быть комплексная реакция: и украинских партнеров, и самой Украины. Ведь государство-агрессор будет применять свои инструменты, пока они будут работать.

"Если мы покажем ей, что они (инструменты – 24 канал) не работают: она будет получать нормальный ответ и на политическом, и на дипломатическом, и на военном фронтах, тогда инструмент больше не будет безотказным", – отметил эксперт.

На Востоке Украины происходит обострение