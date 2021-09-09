На фоне этого на Востоке Украины и в дальнейшем возможно обострение. Об этом в эфире 24 канала заявил представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
Стоит прочитать В России сейчас другая задача – Жданов о вероятном наступлении на Украину
Путина разозлили США и европейские страны
По его словам, главу Кремля раздражает, что он не получает то, что хочет. Поэтому Путин будет прибегать к действиям.
К сожалению, обострение будет продолжаться. Мы должны быть к этому готовы,
– отметил Гармаш.
Он отметил, что Путина разозлили США и западноевропейские страны, которые не заставляют Украину выполнять минские соглашения на условиях российского президента.
Гармаш: Россия будет проводить свою политику любой ценой
Кроме этого, глава Кремля недоволен из-за преград относительно реализации "Северного потока-2". А также – из-за суда в Нидерландах по делу катастрофы МН17.
"На этом фоне Россия начинает показывать, что она не будет подвергаться давлению и будет проводить свою политику любой ценой", – сказал Гармаш.
Гармаш сказал, что ждать от России: смотрите видео
Россия усилит военное давление
В дальнейшем, как отметил представитель в ТКГ, будет происходить усиление конфронтации на фронте. Россия будет делать демонстративные шаги, которые будут подчеркивать ее непривлечение в минский процесс.
Понятно, что Россия будет усиливать на этом фоне военное давление,
– отметил Гармаш.
Чтобы повлиять на Россию, должна быть комплексная реакция: и украинских партнеров, и самой Украины. Ведь государство-агрессор будет применять свои инструменты, пока они будут работать.
"Если мы покажем ей, что они (инструменты – 24 канал) не работают: она будет получать нормальный ответ и на политическом, и на дипломатическом, и на военном фронтах, тогда инструмент больше не будет безотказным", – отметил эксперт.
На Востоке Украины происходит обострение
- Второй день подряд оккупанты регулярно палят по позициям украинских военных.
- За 2 дня пострадали 9 наших воинов. Один из раненых в тяжелом состоянии. У 6 – диагностировали разрыв или повреждение барабанных перепонок вследствие контузии.
- Под обстрел попали и гражданские. Боевики обстреляли железнодорожную станцию "Скотувата" в Донецкой области.