На тлі цього на Сході України і надалі можливе загострення. Про це в ефірі 24 каналу заявив представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Путіна розізлили США і європейські країни

За його словами, главу Кремля дратує, що він не отримує те, що хоче. Тому Путін вдаватиметься до дій.

На жаль, загострення продовжуватиметься. Ми повинні бути до цього готовими,

– наголосив Гармаш.

Він зауважив, що Путіна розізлили Сполучені Штати Америки та західноєвропейські країни, які не примушують Україну виконувати мінські угоди на умовах російського президента.

Гармаш: Росія проводитиме свою політику за будь-яку ціну

Окрім цього, очільник Кремля невдоволений через перепони щодо реалізації "Північного потоку-2". А також – через суд в Нідерландах у справі катастрофи МН17.

"На цьому фоні Росія починає показувати, що вона не піддаватиметься тиску і проводитиме свою політику за будь-яку ціну", – сказав Гармаш.

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Росія посилюватиме воєнний тиск

Надалі, як наголосив представник у ТКГ, відбуватиметься посилення конфронтації на фронті. Росія робитиме демонстративні кроки, які підкреслюватимуть її незалучення у мінський процес.

Зрозуміло, що Росія посилюватиме на цьому фоні воєнний тиск,

– відзначив Гармаш.

Щоб якось вплинути на Росію, повинна бути комплексна реакція: і українських партнерів, і самої України. Адже держава-агресорка застосовуватиме свої інструменти, поки вони працюватимуть.

"Якщо ми покажемо їй, що вони (інструменти – 24 канал) не працюють: вона отримуватиме нормальну відповідь і на політичному, і на дипломатичному, і на воєнному фронтах, тоді інструмент більше не буде безвідмовним", – зауважив експерт.

На Сході України відбувається загострення