Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що наслідків для України від цих навчань не буде.

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"Немає ударного угруповання. В Росії на сьогодні інше завдання. Вони формують і укомплектовують Росгвардію технікою, бійцями та іншим", – сказав військовий експерт.

Він зауважив, що за останні 7 років це звичайний стан збройних сил Росії. Вони з одних навчань переходять в інші.

Довідка. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що їхні війська навчатимуться спільно з російськими, адже "і воювати доведеться разом".

Жданов: Це навчання для НАТО

Військовий експерт назвав ескалацію на Донбасі і навчання у Білорусі – 2 паралельними процесами.

"Ескалація – це важіль тиску на нас, щоб ми розпочали виконувати мінські домовленості у російському трактуванні", – зазначив Жданов.

Ці навчання більше направлені на НАТО. Росія хоче показати, що немає сенсу нарощувати війська вздовж кордонів, адже вони можуть дати відповідну відсіч,

– наголосив він.

Він підсумував, що головна мета Росії – показати, що у них сил набагато більше, ніж в НАТО.

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