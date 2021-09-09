Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу. Він зауважив, що наслідків для України від цих навчань не буде.
До теми Демонстрація готовності Росії до конфлікту, – Литва про навчання "Захід-2021"
"Немає ударного угруповання. В Росії на сьогодні інше завдання. Вони формують і укомплектовують Росгвардію технікою, бійцями та іншим", – сказав військовий експерт.
Він зауважив, що за останні 7 років це звичайний стан збройних сил Росії. Вони з одних навчань переходять в інші.
Жданов: Це навчання для НАТО
Військовий експерт назвав ескалацію на Донбасі і навчання у Білорусі – 2 паралельними процесами.
"Ескалація – це важіль тиску на нас, щоб ми розпочали виконувати мінські домовленості у російському трактуванні", – зазначив Жданов.
Ці навчання більше направлені на НАТО. Росія хоче показати, що немає сенсу нарощувати війська вздовж кордонів, адже вони можуть дати відповідну відсіч,
– наголосив він.
Він підсумував, що головна мета Росії – показати, що у них сил набагато більше, ніж в НАТО.
Жданов пояснив мету військових навчань у Білорусі: дивіться відео
Навчання "Захід-2021": що відомо
- Розпочнуться навчання 10 вересня і триватимуть по 16 вересня.
- Лукашенко з Путіним обговорювали співпрацю телефоном. Мовилось саме про підготовку військових кадрів та спецслужб.
- У Вільнюсі вже відреагували, назвавши навчання першим кроком для військової інтеграції Росії та Білорусі.
- Росія вже стягнула до Білорусі майже 3 тисячі військових і понад сотню танків.