Министр иностранных дел отметил, что ситуация в белорусской стране "будет такими качелями". Об этом он сообщил во время интервью "Радио Свобода".

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"Очевидно, что Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и будет мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границе с ЕС", – сказал глава МИД.

Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента. Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться,

– продолжил Дмитрий Кулеба.

"Потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Обратите внимание! 9 августа прошел год после проведения выборов президента Беларуси. На них якобы победил Александр Лукашенко. Из-за системных фальсификаций, результатов голосования не признало большинство цивилизованных государств, среди которых и Украина.

Оппозиционные силы устроили масштабные акции протеста, участники которых подверглись арестам и жесткому преследованию.

Украина помогает Литве

Глава МИД подчеркнул, что Украина активно помогает Литве "отгораживаться колючей проволокой от Беларуси".

Мы очень благодарны Литве за то, что она такая дружеская и к нам, и поддерживает всегда. И когда у нас появилась возможность поддержать их, мы сразу это сделали,

– подытожил министр.

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