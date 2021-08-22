Министр иностранных дел отметил, что ситуация в белорусской стране "будет такими качелями". Об этом он сообщил во время интервью "Радио Свобода".
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"Очевидно, что Лукашенко хочет демонстрировать свою власть и будет мстить тем странам, которые, по его мнению, действуют против него, различными путями, в том числе пропуском незаконных мигрантов на границе с ЕС", – сказал глава МИД.
Поэтому мы должны быть готовы к любому сценарию. И этот вопрос абсолютно приоритетный для правительства, для президента. Сейчас каких-то очевидных прямых угроз нет, но в любой момент все может измениться,
– продолжил Дмитрий Кулеба.
"Потому что Александр Лукашенко может в любой момент принять любое решение. И вот к этим различным сценариям мы должны быть готовы", – добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Украина помогает Литве
Глава МИД подчеркнул, что Украина активно помогает Литве "отгораживаться колючей проволокой от Беларуси".
Мы очень благодарны Литве за то, что она такая дружеская и к нам, и поддерживает всегда. И когда у нас появилась возможность поддержать их, мы сразу это сделали,
– подытожил министр.
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