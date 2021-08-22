Міністр закордонних справ зазначив, що ситуація у білоруській країні "буде такою гойдалкою". Про це він повідомив під час інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Очевидно, що Лукашенко хоче демонструвати свою владу та мститися тим країнам, які, на його думку, діють проти нього, різними шляхами, зокрема пропуском незаконних мігрантів на кордон з ЄС", – сказав глава МЗС.

Тому ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. І це питання є абсолютно пріоритетним для уряду, для президента. Наразі якихось очевидних прямих загроз" немає, але у будь-який момент все може змінитися,

– продовжив Дмитро Кулеба.

"Тому що Олександр Лукашенко може у будь-який момент ухвалити будь-яке рішення. І до ось цих різних сценаріїв ми повинні бути готові", – додав глава українського зовнішньополітичного відомства.

Зверніть увагу! 9 серпня минув рік з проведення виборів президента Білорусі. На них нібито переміг Олександр Лукашенко. Через системні фальсифікації результатів голосування не визнали більшість цивілізованих держав, серед яких і Україна.

Опозиційні сили влаштували масштабні акції протесту, учасники яких піддались арештам та жорсткому переслідуванню.

Україна допомагає Литві

Очільник МЗС наголосив, що Україна активно допомагає Литві "відгороджуватися колючим дротом від Білорусі".

Ми дуже вдячні Литві за те, що вона така дружня і до нас, і підтримує завжди. І коли в нас з’явилася нагода підтримати їх, ми відразу це зробили,

– підсумував міністр.

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