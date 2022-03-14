Должны быть прописаны компенсации от России, потому что ущерб на миллиарды, – ОП
14 марта 2022 , 04:36Читати новину українською
Источник:"Комерсанть"
В ходе переговоров Украины и России обсуждается также механизм компенсации от агрессора. В Офисе Президента подчеркнули, что ущерб нанесен на миллиарды.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Россияне наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре. Это масштабные разрушения.
Важно Переговоры с Россией продолжаются нон-стоп: 14 марта состоится переговорная сессия
Россия будет за все платить
Особенно это касается приграничных областей и центральных. Украина потребует от России компенсации.
Соответственно должны быть четко прописаны компенсационные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку,
– подчеркнул Подоляк.
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