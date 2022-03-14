Должны быть прописаны компенсации от России, потому что ущерб на миллиарды, – ОП

В ходе переговоров Украины и России обсуждается также механизм компенсации от агрессора. В Офисе Президента подчеркнули, что ущерб нанесен на миллиарды.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Россияне наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре. Это масштабные разрушения.

Важно Переговоры с Россией продолжаются нон-стоп: 14 марта состоится переговорная сессия

Россия будет за все платить

Особенно это касается приграничных областей и центральных. Украина потребует от России компенсации.

Соответственно должны быть четко прописаны компенсационные механизмы: за счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов, если берем предварительную оценку,

– подчеркнул Подоляк.

К теме – Подоляк рассказал, на каком этапе переговоры с Россией: