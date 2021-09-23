Должны это обсудить, – заместитель Арахамии о возможном исключении Буймистер из "слуг"

За принятие закона о статусе олигарха проголосовала почти вся партия "Слуга народа". Не поддержала документ только Людмила Буймистер.

Такое решение – не является личной позицией нардепа именно касательно этого закона. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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По ее словам, есть достаточно причин, чтобы не голосовать именно касательно закона о статусе олигархов.

Да, я считаю, что мы должны (неголосование Буймистер – 24 канал) на фракции обсудить,

– отметила Кравчук.

Она отметила, что об этом даже говорил Давид Арахамия. Исключение Буймистер могут рассмотреть уже во время следующего собрания в Трускавце.

Кравчук: Нужно этот вопрос обсудить

"Обязательно в ближайшие недели нам нужно этот вопрос обсудить. Потому что и в первом чтении коллега Буймистер голосовала красной кнопкой, и во втором", – сказала Кравчук. Такое решение, по ее словам, очень сложно объяснить людям.

Буймистер против закона о статусе олигархов

Перед голосованием за закон о статусе олигархов, Буймистер заявила, что выступит против этого документа.

Также нардеп отметила, что не боится, если ее захотят исключить из партии. Мол, ей нечего терять.

Против законопроекта Буймистер проголосовала еще в первом чтении.