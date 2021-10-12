Должны ли украинские женщины обязательно служить в армии: интересный опрос

Из-за начала вооруженной агрессии России в 2014 году, общество начало активно отказываться от советских традиций, любых символов и праздников. В том же году действующая власть отменила празднование 23 февраля и начала собственный День защитников и защитниц Украины – 14 октября.

По случаю этого праздника 24 канал решил задать украинцам несколько тематических вопросов. Основное – должна ли служба женщин в армии быть обязательной.

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Пример Израиля

Одной из немногих стран, где ввели обязательную военную службу для женщин, является Израиль. Однако украинцы на такую возможность в своей стране реагируют неоднозначно. Есть люди с четкой позицией, что женщинам нет места в армии. В то же время молодежь в основном поддерживает гендерное равенство.

Опрос украинцев относительно военной службы женщин: видео

Женщины в ВСУ: коротко