Должны ли украинские женщины обязательно служить в армии: интересный опрос
Источник:24 канал
Из-за начала вооруженной агрессии России в 2014 году, общество начало активно отказываться от советских традиций, любых символов и праздников. В том же году действующая власть отменила празднование 23 февраля и начала собственный День защитников и защитниц Украины – 14 октября.
По случаю этого праздника 24 канал решил задать украинцам несколько тематических вопросов. Основное – должна ли служба женщин в армии быть обязательной.
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Пример Израиля
Одной из немногих стран, где ввели обязательную военную службу для женщин, является Израиль. Однако украинцы на такую возможность в своей стране реагируют неоднозначно. Есть люди с четкой позицией, что женщинам нет места в армии. В то же время молодежь в основном поддерживает гендерное равенство.
Опрос украинцев относительно военной службы женщин: видео
Женщины в ВСУ: коротко
- Женщинам доступны военно-учетные специальности рядового, сержантского и старшинского состава. В том числе и боевых.
- В Министерстве обороны заявили, что количество женщин в армии существенно возросло после 2014 года – с началом российской агрессии против Украины.
- В Украине женщины получили разрешение на службу относительно недавно – с 2008 года.