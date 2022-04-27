Должны остановить ядерный шантаж со стороны России, – о чем Зеленский говорил с директором МАГАТЭ

Президент Владимир Зеленский 26 апреля встретился с председателем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. После этого состоялось их совместное выступление, где озвучили главные тезисы этой встречи.

Едва ли не главным из озвученных мнений президента было то, что Россия должна немедленно прекратить ядерный шантаж. А вот директор Международного агентства по атомной энергетике также акцентировал внимание на том, что его основная задача сейчас – обеспечение безопасности всех АЭС Украины.

Заметьте Никто в мире не может чувствовать себя безопасно после действий России на ЗАЭС и ЧАЭС: обращение Зеленского

Вспомнил наглый захват Чернобыльской зоны

Встреча состоялась в годовщину трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Поэтому глава государства именно с этого начал выступление. Он подчеркнул, что ни одно государство с 1986 года не создавало таких угроз для ядерной безопасности мира, как сейчас Россия. Зеленский напомнил, что после начала вторжения в Украину российские войска вошли в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Там было много техники врага, которая поднимала в воздух большое количество пыли и радиоактивных частот. При этом сразу оценить ущерб от этих действий было невозможно, ведь оккупанты разрушили пункты дозиметрического контроля и разграбили систему контроля радиационной обстановки.



Выступление Владимира Зеленского и директора МАГАТЭ / Фото Офиса Президента

Россия превращает ядерную энергетику в оружие

Также он вспомнил о захвате Запорожской атомной электростанции. Это в совокупности с постоянными разговорами о ядерном оружии как раз и является шантажом, к которому прибегает Россия.

Россия не имеет права превращать атомную энергетику в оружие. Тем более не имеет права шантажировать мир применением ядерного оружия. А мы это от них из открытых источников слышим. Вместе мы должны остановить ядерный шантаж со стороны России,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что агрессор должен быть наказан за такие действия, которые являются недопустимыми. Поэтому Украина надеется на поддержку от МАГАТЭ и всего мирового сообщества. Ведь это крайне необходимо для сохранения ядерной безопасности в условиях войны, которую развязала Россия.

Накануне Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС: это зафиксировала камера наблюдения

России надо уменьшить права в МАГАТЭ

Одним из вопросов, который обсудили, было уменьшение прав России в Международном агентстве по атомной энергетике. Президент подчеркнул, что сейчас государство-террорист имеет непропорциональное представительство в МАГАТЭ.

В то же время Украина не имеет представительства на совете руководителей организации. Поэтому это одна из проблем, которые необходимо решать.



Встреча с представителями МАГАТЭ / Фото Офиса Президента

Украина призвала ввести миротворцев

Во время встречи украинская сторона отметила, что нужно решительно действовать для сохранения безопасности. Поэтому представителям МАГАТЭ сказали о необходимости ввести миротворцев на Запорожскую АЭС.

Россия сейчас настаивает на том, что станция перейдет под контроль "Росатома". Однако Владимир Зеленский подчеркнул, что этого нельзя допускать.

Важно, что в ночь на 4 марта, когда российские оккупанты захватывали эту АЭС, там происходили бои. Российские военные обстреливали здание из танков, что могло привести к катастрофе мирового масштаба.

Мариано Гросси отметил, что его организация продолжит делать все для сохранения ядерной безопасности. Он отметил, что трагедия войны России против Украины не может увеличиваться, в результате инцидентов с ядерной энергетикой.

Выступление президента Украины и директора МАГАТЭ: смотрите видео