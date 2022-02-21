Урсула фон дер Ляен отозвала призывы президента о немедленных санкциях. Президент Еврокомиссии не соглашается с подобной идеей.
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Президент Еврокомиссии: Окно дипломатии еще открыто
Политик заметила, что не соглашается с преждевременными санкциями из-за того, что они перестанут быть фактором сдерживания. Мол, пакет санкций, подготовленный на случай масштабного вторжения России в Украину, будет применен только после новой агрессии Кремля.
Таким образом президент Еврокомиссии ответила на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции относительно "санкций на опережение". Также она сказала, что у России еще есть шанс исправить ситуацию по дипломатическому пути.
Мы должны оставлять России шанс вернуться в дипломатию за стол переговоров. Это окно открыто, – сказала Урсула фон дер Ляен.
Преждевременные санкции против России: что известно
- Владимир Зеленский призывал к преждевременным санкциям Кремля еще до конференции в Мюнхене. Президент отмечал, чтобы международное сообщество не медлило, потому что после вероятной атаки санкции уже будут не нужны.
- Сначала Запад был против. Однако в феврале СМИ писали, что Сенат США готовит законопроект, который будет предусматривать превентивные санкции против России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что Москва уже давно "заработала" на санкции. Однако для их введения в ЕС и США нет политической воли.
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