Урсула фон дер Ляєн відхилила заклики президента про негайні санкції. Президентка Єврокомісії не погоджується з подібною ідеєю.
До теми Санкції не будуть потрібні, коли почнеться бомбардування, – Зеленський про зволікання Заходу
Президентка Єврокомісії: Вікно дипломатії ще відкрите
Політикиня зауважила, що не погоджується із завчасними санкціями через те, що вони перестануть бути чинником стримування. Мовляв, пакет санкцій, підготовлений на випадок масштабного вторгнення Росії в Україну, застосують лише після нової агресії Кремля.
У такий спосіб президентка Єврокомісії відповіла на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції щодо "санкцій на випередження". Також вона сказала, що у Росії ще є шанс виправити ситуацію дипломатичним шляхом.
Ми маємо залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите,
– сказала Урсула фон дер Ляєн.
Передчасні санкції проти Росії: що відомо
- Володимир Зеленський закликав про передчасні санкції проти Кремля ще до конференції у Мюнхені. Президент наголошував на тому, щоб міжнародна спільнота не зволікала, бо після ймовірної атаки санкції вже будуть не потрібні.
- Спочатку Захід був проти. Проте у лютому ЗМІ писали, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Москва вже давно "заробила" на санкції. Однак для їх запровадження в ЄС та США нема політичної волі.
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