Урсула фон дер Ляєн відхилила заклики президента про негайні санкції. Президентка Єврокомісії не погоджується з подібною ідеєю.

До теми Санкції не будуть потрібні, коли почнеться бомбардування, – Зеленський про зволікання Заходу

Президентка Єврокомісії: Вікно дипломатії ще відкрите

Політикиня зауважила, що не погоджується із завчасними санкціями через те, що вони перестануть бути чинником стримування. Мовляв, пакет санкцій, підготовлений на випадок масштабного вторгнення Росії в Україну, застосують лише після нової агресії Кремля.

Зауважте! На початку лютого 2022 року Урсула фон дер Ляєн говорила, що ЄС уже підготував пакет жорстких санкцій проти Росії у разі посиленої атаки. Обмеження не оминуть "Північний потік-2".

У такий спосіб президентка Єврокомісії відповіла на заклик Зеленського на Мюнхенській конференції щодо "санкцій на випередження". Також вона сказала, що у Росії ще є шанс виправити ситуацію дипломатичним шляхом.

Ми маємо залишати Росії шанс повернутися до дипломатії, за стіл переговорів. Це вікно ще відкрите,

– сказала Урсула фон дер Ляєн.

Передчасні санкції проти Росії: що відомо

Володимир Зеленський закликав про передчасні санкції проти Кремля ще до конференції у Мюнхені. Президент наголошував на тому, щоб міжнародна спільнота не зволікала, бо після ймовірної атаки санкції вже будуть не потрібні.

Спочатку Захід був проти. Проте у лютому ЗМІ писали, що Сенат США таки готує законопроєкт, який передбачатиме превентивні санкції проти Росії.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що Москва вже давно "заробила" на санкції. Однак для їх запровадження в ЄС та США нема політичної волі.

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