Должны поставлять оружие в Украину словно защищают себя, – Зеленский о шагах Запада после Бучи

После зверств, которые совершили россияне на Киевщине, западному миру стало понятно, с кем имеет дело Украина. Теперь официальный Киев ждет от западных партнеров больше необходимого оружия.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью для программы 60 Minutes американского телеканала CBS. Он подчеркнул, что мероприятие должно быть очень серьезное в этом вопросе.

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Должны поставлять оружие так, будто защищают себя, – Зеленский

Они (западные страны – 24 канал) точно понимают, о чем я сейчас говорю. Они должны поставлять оружие так, как они должны были бы защищать себя и своих людей. По-другому нам будет очень сложно сдерживать этот натиск, потому что это – орда,

– пояснил президент.

Россия абсолютно не считает своих людей, подчеркнул Зеленский, никаких эмоций к своим военным у Москвы нет. Поэтому количество захватчиков будет только расти.

Украина должна получить гарантии безопасности

Украина также должна получить гарантии безопасности. Другим фактором являются санкции, ведь является нечестным вводить те карательные ограничения, которые будут работать "не очень глубоко", добавил президент.

Мы находили некоторые вещи в санкциях, которые очень легко финансистам обойти и Россия их обходила, об этом знает западный мир,

– отметил Зеленский.

Также важно блокировать Россию политически, чтобы она не могла участвовать в любых встречах. Если представители Москвы хотят сидеть "за одним столом с другими государствами", то им стоит объяснить, как нужно действовать в мире.

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Президент Зеленский подчеркнул, что главное сейчас для мира – перестать бояться Россию. Ведь Украина территориально в 28 раз меньше России и показала, что ее не боится.