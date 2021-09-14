По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы Украине нужно стать гибкой военной державой, по примеру Израиля. Об этом он заявил в интервью британскому СМИ.

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Кулеба: рассчитывать можно лишь на себя

Он подчеркнул, что западные страны, скорее всего, не сдержат своих обещаний. Поэтому верить им не стоит. Об этом свидетельствует горький опыт, который уже испытала Украина.

Как пояснил Кулеба, власти понимают, что рассчитывать можно только на себя. Нужно учиться на гибкое военное государство – как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективах.

Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – это то, что нужно нам, чтобы выжить,

– подчеркнул министр.

Предыдущие заявления главы МИД