На думку очільника МЗС Дмитра Кулеби Україні потрібно стати гнучкою військовою державою, за прикладом Ізраїлю. Про це він заявив у інтерв'ю британському ЗМІ.

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Кулеба: Розраховувати можна лише на себе

Він наголосив, що західні країни, скоріш за все, не дотримаються своїх обіцянок. Тож вірити їм не варто. Про це свідчить гіркий досвід, якого вже зазнала Україна.

Як пояснив Кулеба, влада розуміє, що розраховувати можна лише на себе. Потрібно вчитися на гнучку військову державу – як у короткостроковій, так і в середньостроковій перспективах.

Обставини не залишають вибору. Армія, дипломатія та український народ – це те, що потрібно нам, аби вижити,

– підкреслив міністр.

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