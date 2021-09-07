Міністр закордонних справ зазначив, що ППО та ПРО – це наразі ключові "діри", які необхідно заповнювати. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

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Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов'язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо перемовини про доступ до системи,

– сказав глава МЗС.

Дмитро Кулеба додав, що "можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною та США рамковою. Однак у документі чітко зафіксовано, за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво".

Американські "Джавеліни" в Україні

Міністр закордонних справ раніше інформував, що до кінця 2021 року Україна може отримати партію американських систем "Джавелін".

Це передбачено новим пакетом безпекової допомоги США.

За його словами, також планують продовжувати переговори зі Штатами для отримання інших видів летальної зброї та нелетального обладнання.