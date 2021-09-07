Міністр закордонних справ зазначив, що ППО та ПРО – це наразі ключові "діри", які необхідно заповнювати. Про це він повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.
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Нам не потрібна американська система ПРО, а потрібна українська. Ця технологія може прийти не обов'язково зі Штатів. Є інші країни, які володіють нею, і ми ведемо перемовини про доступ до системи,
– сказав глава МЗС.
Дмитро Кулеба додав, що "можна багато разів назвати оборонну угоду між Україною та США рамковою. Однак у документі чітко зафіксовано, за яким напрямом рухатиметься подальше військово-технічне співробітництво".
Американські "Джавеліни" в Україні
Міністр закордонних справ раніше інформував, що до кінця 2021 року Україна може отримати партію американських систем "Джавелін".
- Це передбачено новим пакетом безпекової допомоги США.
За його словами, також планують продовжувати переговори зі Штатами для отримання інших видів летальної зброї та нелетального обладнання.
Що таке "Джавелін""Джавелін" – протитанковий ракетний комплекс нового покоління, який розробили в США та прийняли на озброєння у 1996 році.
Він може знешкоджувати бронетехніку, гелікоптери та безпілотники. З 2018 року "Джавеліни" з'явилися на озброєнні України та успішно використовуються.